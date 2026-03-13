किसानों के खाते में 3, 8 और 21 रुपये मुआवजा! सांसद राजीव शुक्ला ने उठाए पीएम फसल बीमा योजना पर सवाल
किसी के खाते में 3 रुपये, किसी के खाते में 8 तो किसी के हिस्से में आए 21 रुपये। ये रकम मुआवजा राशि के नाम पर किसानों के खाते में सरकार की तरफ से भेजी गई है। ये जानकारी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में रखी।
किसानों के खातों में 3, 8 और 21 रुपये आए
राजीव शुक्ला ने बताया- महाराष्ट्र में किसान की फसल खराब हुई। मुआवजा आया- किसी किसान के खाते में 21 रुपये आए, किसी के खाते में 8 रुपये आए, तो किसी के खाते में केवल 3 रुपये आए। अध्यक्ष महोदय किसान इस रुपये का क्या करेंगे?
यूपी का भी हाल-बेहाल, खाते में आए 3-3 रुपये
महाराष्ट्र के बाद देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी का जिक्र करते हुए कहा- उत्तर प्रदेश की हालत भी ऐसी ही है। बरेली में इस साल बाढ़ आई और धान की फसल डूब गई। किसानों ने मुआवजे का दावा किया, तो किसी के खाते में 3 रुपये 76 पैसे, तो किसी के खाते में 3 रुपये 72 पैसे आए। मध्य प्रदेश के विदिशा समेत अन्य इलाकों में भी यही हाल है।
सांसद ने सरकार से पूछे तीखे सवाल
आंकड़ों को रखने के बाद सांसद ने सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कहा- मैं सरकार से पूछना चाहता हूं क्या किसान 5 रुपये में नई फसल उगा पाएगा? क्या 3 रुपये में डीजल आ पाएगा? क्या पौन 3 रुपये में कीटनाशक आएगा? या फिर किसान उन रुपयों को फ्रेम करके टांग ले कि ये देखो मेरी बीमा सुरक्ष कवच है।
फिजिकल वैरीफिकेशन में भी समस्या
मुआवजा रकम मिलने के अलावा भी कई समस्याएँ मौजूद। सांसद ने बताया- समस्या केवल रकम की नहीं है। कई जगह फसल का फिजिकल वेरीफिकेशन भी ठीक से नहीं होता है। अधिकारी तब पहुंचते हैं। जब फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है और दोबारा बुआई का वक्त आ चुका होता है। इस समय तक नुकसान का नामोनिशान मिट चुका होता है और पोर्टल भी बंद हो जाते हैं या फिर सर्वर डाउन हो जाता है।
जितना मुआवजा मिलता, उतने की तो चप्पल घिस देता
बेचारा किसान उतने की तो चप्पल घिस देता है, जितने का उसे मुआवजा मिलता है। ऊपर से एरिया अप्रोच के नाम पर औसत निकाल दिया जाता है। मतलब पूरे इलाके का औसत ठीक बता दिया जाता है, तो जिस किसान की पूरी फसल चौपट हुई, उसे भी कह दिया जाता है कि आपके इलाके में तो सबकुछ सामान्य है। और ये कहकर मुआवजा देने से इंकार कर दिया जाता है।
बीमा कंपनियां हो रहीं मालामाल
किसान 2-3 प्रतिशत का प्रीमियम देता है, बाकी का पैसा सरकार देती है। यानी जनता का पैसा। सरकार बीमा कंपनियों को पैसे देती है। इन प्राइवेट बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का प्रीमियम मिलता है। जब साल सामान्य होता है, तो दावे कम आते हैं और कंपनियों का लाभ बढ़ता रहता है। लेकिन, जब किसान की बारी आती है, तो उसके हिस्से में 3 रुपये 5 रुपये आते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
