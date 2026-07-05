पंडवानी सिंगर पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस; PM मोदी ने जताया शोक

Teejan Bai Passes Away : छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण से सम्मानित और प्रसिद्ध पंडवानी गायक 70 वर्षीय तीजन बाई का रविवार को रायपुर एम्स में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर शोक जताया है।

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व समृद्ध लोक कथा-वाचन शैली को लोकप्रिय बनाकर विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई का आज निधन हो गया। वह 70 वर्ष की थीं। डॉक्टरों ने बताया कि लंबी समय से बीमारी तीजन बाई ने रविवार सुबह रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर तीजन बाई के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

रायपुर एम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने रविवार तड़के सवा 3 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अस्पताल में 27 मई से इलाज किया जा रहा था।

देश-विदेश तक बनाई पहचान तीजन बाई दुर्ग जिले की रहने वाली थीं। अपनी दमदार आवाज, मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति और भावपूर्ण प्रस्तुति शैली के लिए प्रसिद्ध तीजन बाई ने पंडवानी को एक क्षेत्रीय लोक परंपरा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित लोककला का दर्जा दिलाया। पंडवानी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककला है, जिसमें महाभारत के प्रसंगों को प्रभावशाली कथा-वाचन, लोकगायन और संगीत के साथ जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी प्रस्तुतियों ने देश-विदेश के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और इसी के साथ उनका नाम देश के सबसे सम्मानित एवं लोकप्रिय लोक कलाकारों में शामिल हो गया।

भारतीय लोककलाओं में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था।

पीएम मोदी ने जताया दुख पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ''सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति!''