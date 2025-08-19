Orange-yellow alert issued for 15 districts in Chhattisgarh on Wednesday, weather forecast for the next three days छत्तीसगढ़ में बुधवार को 15 जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, अगले तीन दिन के मौसम का पूर्वानुमान, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Orange-yellow alert issued for 15 districts in Chhattisgarh on Wednesday, weather forecast for the next three days

छत्तीसगढ़ में बुधवार को 15 जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, अगले तीन दिन के मौसम का पूर्वानुमान

राजधानी रायपुर में मंगलवार (19 अगस्त) को आकाश में आंशिक बादल छाए रहने के साथ एक-दो बार पानी गिरने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 26°C के आसपास रहने की संभावना है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Tue, 19 Aug 2025 03:37 PM
छत्तीसगढ़ में बुधवार को 15 जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, अगले तीन दिन के मौसम का पूर्वानुमान

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिविटी तेज हो गई है। निम्न दाब का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में दिख रहा है। नारायणपुर और कांकेर जिले में अति भारी बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का केंद्र मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। बस्तर और छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा जिले में भारी बारिश से शबरी नदी उफान पर है, जिससे सुकमा जिला मुख्यालय का संपर्क ओडिशा से टूट गया है। झापरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे वाहनों के पहिए थम गए हैं।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलोदा-बाजार, गरियाबंद, महासमुंद और रायगढ़ जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कबीरधाम, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं 30 से 40 KM प्रति घंटे की गति से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट अगले कुछ घंटों के लिए जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर और दुर्ग संभागों के जिलों में भारी से अति भारी बारिश हुई है। इधर भारी बारिश से नारायणपुर, कांकेर के अंदरूनी क्षेत्रों में नदी-नाले उफान पर है। छत्तीसगढ़ के बार्डर से लगे शबरी नदी के झापरा पुल पर पानी ऊपर चल रहा है।

छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट, बस्तर संभाग में झमाझम बारिश

सुकमा जिले में 143 मिमी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सुकमा जिले में सबसे ज्यादा 143 मिमी बारिश हुई है। वहीं कांकेर जिले में 127.8 मिमी, बस्तर में 80.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 70.1 मिमी, बीजापुर में 78 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 100 मिमी, बालोद में 28.2 मिमी, धमतरी में 24 मिमी, गरियाबंद में 30.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कबीरधाम जिले में मध्यम हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर और सबसे कम न्यूनतम तापमान दुर्ग में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

अगले तीन दिन के मौसम का पूर्वानुमान

19 अगस्त (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इन जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं।

20 अगस्त (बुधवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और बेमेतरा जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, बालोद, दुर्ग, रायपुर और बीजापुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही यहां बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं।

21 अगस्त (गुरुवार) को विभाग ने प्रदेश के रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलोदाबाजार, महासमुंद, बीजापुर तथा सुकमा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

इस सिस्टम से हो रही बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिम-मध्य दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तटों और उत्तर-पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। एक द्रोणिका पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी भागों से पूर्व मध्य अरब सागर तक बनी हुई है, जो दक्षिण ओडिशा और उससे लगे उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण महाराष्ट्र के ऊपर निम्न दबाव वाले क्षेत्र से जुड़े ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण से होकर गुजर रही है। उत्तर-पूर्व अरब सागर से ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण छत्तीसगढ़ पर निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़ी है और दक्षिण की ओर झुकी हुई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश हो रही है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

