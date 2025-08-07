Orange-yellow alert in 22 districts of Chhattisgarh, know the location; This system will cause rain-IMD छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, जानिए लोकेशन; इस सिस्टम से होगी बारिश-IMD, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, जानिए लोकेशन; इस सिस्टम से होगी बारिश-IMD

Chhattisgarh Weather Update: उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भारी बारिश हुई है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में उमस भरी गर्मी का अहसास हो रहा है। इधर मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरThu, 7 Aug 2025 03:05 PM
Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इसके पीछे की वजह, मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण का होना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भारी बारिश हुई है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में उमस भरी गर्मी का अहसास हो रहा है। इधर मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। 9 से 12 अगस्त के बीच मानसूनी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो लोगों की मौत भी हुई है। वहीं एक व्यक्ति घायल भी हुआ है।

इन 22 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, कबीरधाम, मुंगेली जिले के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। इन लों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 KM प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट तीन घंटों के लिए जारी है। 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में वज्रपात और मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

प्रदेश में इस सिस्टम से होगी बारिश

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका औसत समुद्रतल पर पंजाब से करनाल, मुरादाबाद, खेरी, जलपाईगुडी होते हुए हिमालय की तलहटी के निकट अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। रायलसीमा और आसपास के क्षेत्रों में समुद्रतल से 1.5 किमी ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और भारी बारिश भी हो सकती है। भारी बारिश का क्षेत्र मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ के जिले हो सकते हैं।

आकाशीय बिजली गिरने से दंपती की मौत

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुढ़ीपार में पति राधेश्याम दीवान (38 वर्ष) और पत्नी रत्ना बाई दीवान (36 वर्ष) पर आकाशीय बिजली गिर गई। दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी दंपती पर बिजली गिरी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में भर्ती कराया गया है, जिसके उसकी स्थिति अभी सामान्य है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

