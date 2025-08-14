छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी; कुछ जगहों पर हफ्ते भर गिरेगा पानी

मौसम विभाग ने गुरुवार को दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में झमाझम बारिश हुई है। निम्न दाब का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में दिख रहा है। इधर मौसम विभाग ने 21 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में दिखाई दे सकता है। पश्चिम-मध्य और इससे लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से अगले सप्ताह भर तक छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने गुरुवार को दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में गरज-चमक के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दंतेवाड़ा, बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं 30 से 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट गुरुवार को अगले तीन घंटों के लिए जारी किया है।

प्रदेश में इस सिस्टम से हो रही बारिश रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मॉनसून द्रोणिका औसत समुद्र तल पर भटिंडा, वाराणसी, डाल्टनगंज, झारसुगुड़ा से होकर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर स्थित निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र तक जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जो समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। आगामी तीन दिनों तक अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ ही दक्षिणी हिस्से के एक दो स्थानों पर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

सुकमा जिले में 85.5 मिमी बारिश दर्ज मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा सुकमा में 85.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बस्तर में 80.1 मिमी, दंतेवाड़ा में 48 मिमी, बीजापुर में 23.9 मिमी, नारायणपुर में 68.7 मिमी, कोंडागांव में 52.2 मिमी, कांकेर में 49.5 मिमी, बालोद में 48.8 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 36.5 मिमी, धमतरी में 70 मिमी, गरियाबंद में 26.4 मिमी, राजनांदगांव में 33 मिमी, दुर्ग में 48.2 मिमी, रायपुर में 12.9 मिमी, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान में 33.9 मिमी, बेमेतरा में 39 मिमी, कबीरधाम में 30.4 मिमी, बलादौबाजार-भाटापारा में 24.8 मिमी, सक्ती में 19.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 21.3 मिमी, बिलासपुर में 20.2 मिमी, कोरबा में 33 मिमी, सूरजपुर में 33 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सांरगढ़-बिलाईगढ़, महासमुंद, मुंगेली में मध्यम बारिश दर्ज की गई है।