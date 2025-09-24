orange alert for heavy rain in many areas latest chhattisgarh weather update सावधान! छत्तीसगढ़ में भारी से अधिक भारी बारिश की चेतावनी, कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ न्यूज़orange alert for heavy rain in many areas latest chhattisgarh weather update

सावधान! छत्तीसगढ़ में भारी से अधिक भारी बारिश की चेतावनी, कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट?

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव का असर छत्तीसगढ़ पर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD का लेटेस्ट अपडेट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 03:36 PM
उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों पर बने निम्न दबाव का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी देखा जा रहा है। इसकी वजह से बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश देखी गई है। रायपुर और बिलासपुर संभागों के जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश भी देखी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। कई अन्य जिलों में भी बौछारें पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कल यानी 25 सितंबर को भी सूबे के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अलग-अलग हिस्सों में भारी गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी पर जल्द एक और सिस्टम एक्टिव होने वाला है। इसका भी असर छत्तीसगढ़ पर देखा जाएगा।

