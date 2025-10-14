Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़One and a half crore rupees looted from a bullion trader in Bilaspur

बिलासपुर में सोने-चांदी के जेवरों का व्यापार करके लौट रहे सराफा व्यापारी से डेढ़ करोड़ की लूट

पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यापारी दीवाली पर सोने-चांदी के जेवरों का व्यापार करने निकला था। लेकिन, रास्ते में बस से लौटते समय उसे निशाना बनाया और लूटमारी की घटना को अंजाम दिया गया।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुरTue, 14 Oct 2025 05:53 PM
बिलासपुर में सोने-चांदी के जेवरों का व्यापार करके लौट रहे सराफा व्यापारी से डेढ़ करोड़ की लूट

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सराफा व्यापारी से डेढ़ करोड़ की लूटमारी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यापारी दीवाली पर सोने-चांदी के जेवरों का व्यापार करने निकला था। लेकिन, रास्ते में बस से लौटते समय उसे निशाना बनाया और लूटमारी की घटना को अंजाम दिया गया।

पुलिस के मुताबिक सोने-चांदी के जेवरों का व्यापार करने निकला व्यापारी अंबिकापुर से बिलासपुर लौट रहा था। पीड़ित व्यापारी के साथ बस में घटना घटी। बदमाशों ने रतनपुर थाना इलाके में लूटमारी को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है।

खबर अपडेट हो रही है…

