छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग ने नाबालिग से रेप कर गर्भवती किया, बच्चे के जन्म के बाद खुला मामला; गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग ने अपनी हवस मिटाने के लिए मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने न सिर्फ एक नाबालिग लड़की से रेप किया बल्कि उसे गर्भवती भी कर दिया। लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया तब मामला सामने आया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरSun, 17 Aug 2025 06:42 PM
छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग ने अपनी हवस मिटाने के लिए मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने न सिर्फ एक नाबालिग लड़की से रेप किया बल्कि उसे गर्भवती भी कर दिया। लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया तब मामला सामने आया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद उसके साथ रेप करने का राज सबके सामने आया। नाबालिग से रेप और फिर बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोप 61 साल के सेवानिवृत्त बुजुर्ग पर है, जिसने मासूम बच्ची के साथ रेप किया। परिजनों ने घटना की जानकारी होने के बावजूद थाने में केस दर्ज नहीं कराया और मामले को छिपाने का प्रयास किया।

हालांकि, नाबालिग जब के प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची तो पूरा मामला उजागर हो गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ चल रही है।

वहीं, नाबालिग और नवजात शिशु, दोनों इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

