Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

छत्तीसगढ़ में एक और भीषण एक्सीडेंट, बस-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत; कई घायल

Mar 06, 2026 01:53 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बलौदा बाजार
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां ट्रक-बस की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जशपुर में बस पलटने से 5 लोगों की मौत हुई थी।

छत्तीसगढ़ में एक और भीषण एक्सीडेंट, बस-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत; कई घायल

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर शुक्रवार को सिमगा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और यात्रियों से भरी बस की आमने-सामने टक्कर में चार यात्रियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बस तथा ट्रक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार रायपुर की ओर जा रही यात्री बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, ये हादसा दरचूरा गांव के पास हुआ । टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! बस पलटने से 5 की मौत; 20 घायल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखरे मलबे को हटाकर यातायात बहाल करने की कोशिश की गई।

ये भी पढ़ें:हिंदू रीति से शादी करने वाले ST पर लागू होगा हिंदू मैरिज एक्ट: छत्तीसगढ़ HC

पुलिस ने क्या बताया

सिमगा थाना प्रभारी लखेश केंवट ने बताया कि ट्रक और बस की टक्कर में चार लोगों की मौत हुई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ट्रक की रफ्तार, सड़क की स्थिति और अन्य संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है।

ये भी पढ़ें:क्या है छत्तीसगढ़ का 'आवा पानी झोकी' आंदोलन, जिसके जरिए जल क्रांति ला रहे किसान
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।