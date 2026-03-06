छत्तीसगढ़ में एक और भीषण एक्सीडेंट, बस-ट्रक की टक्कर में 4 की मौत; कई घायल
छत्तीसगढ़ में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां ट्रक-बस की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जशपुर में बस पलटने से 5 लोगों की मौत हुई थी।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर शुक्रवार को सिमगा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और यात्रियों से भरी बस की आमने-सामने टक्कर में चार यात्रियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये। यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बस तथा ट्रक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार रायपुर की ओर जा रही यात्री बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, ये हादसा दरचूरा गांव के पास हुआ । टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया
इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखरे मलबे को हटाकर यातायात बहाल करने की कोशिश की गई।
पुलिस ने क्या बताया
सिमगा थाना प्रभारी लखेश केंवट ने बताया कि ट्रक और बस की टक्कर में चार लोगों की मौत हुई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ट्रक की रफ्तार, सड़क की स्थिति और अन्य संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है।
