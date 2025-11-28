Hindustan Hindi News
notorious naxali and 25 lakh bounty chaitu surrender before security forces in baster
कुख्यात नक्सली श्याम दादा उर्फ चैतु ने किया सरेंडर, 25 लाख रुपए का इनाम था

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बस्तर में झीरझ में 2010 में हुए नक्सली हमले का मास्टरमाइंड श्याम दादा उर्फ चैतु सहित 10 नक्सलियों ने शुक्रवार को सरेंडर कर दिया। चैतू पर राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसे संगठन का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है।

Fri, 28 Nov 2025 10:45 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, जगदलपुर
बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय की ओर से शुक्रवार की रात को बताया गया कि गीरेड्डी पवनानंद उर्फ चैतु उर्फ श्याम दादा ने साल 1985 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। साल 1992-92 महाराष्ट्र के गोंदिया इलाके में काम किया,यहां के बाद चैतु को दंडकारण्य इलाके में सक्रिय किया गया। दलम और कमांडर के रूप में काम कर चुके श्याम दादा उर्फ चैतु को डिविजनल समिति में लिया गया। वर्तमान में इस नक्सली के कंधे पर दरभा घाटी की जिम्मेदारी थी।

इस नक्सली को झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। गौरतलब है कि दरभा घाटी इलाके के झीरम में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हमला करके कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नन्दकुमार पटेल उनके पुत्र आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा सहित कई अन्य नेताओं की हत्या कर दी थी। कथित तौर पर नक्सलियों ने कर्मा की मौत के बाद उनकी लाश के चारों ओर घूम-घूमकर डांस किया था।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सक्रिय रहे दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिती (डीकेएसजेडसी) के सदस्य चैतू उर्फ श्याम दादा समेत 10 माओवादियों ने शुक्रवार शाम पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। चैतू पर राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसे संगठन का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है।

सरेंडर करने वालों में सरोज उर्फ सरोज दादा पर आठ लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा सरेंडर करने वाले नक्सलियों में भूपेश उर्फ राम, प्रकाश, कमलेश उर्फ झितरु, जननी उर्फ रयमती कश्यप, संतोष उर्फ सन्नू, नवीन और नवीन (सभी एसीएम कैडर), साथ ही रमशीला तथा जयती कश्यप (पीएम कैडर) शामिल हैं। इन 10 माओवादियों पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

सुंदरराज ने कहा कि माओवादी कैडरों में निरंतर टूट और आंतरिक असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। सरकार और पुलिस की अपील और पुनर्वास नीति के कारण प्रभावित साथी हिंसा छोड़ मुख्यधारा चुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह संकेत साफ है कि युवाओं और कैडरों में बहकाने वाली विचारधारा का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है और अब जीवन के अवसर परिवार तथा सम्मान की चाह उन्हें शांति की राह दिखा रही है।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) शलभ सिन्हा, एसपी शलभ सिन्हा, प्रशासनिक अधिकारी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के अफसर मौजूद रहे थे। पुलिस के अनुसार सरेंडर करने वाले सभी सदस्यों को नियमानुसार सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

