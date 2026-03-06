अमित शाह की चाल और PM मोदी से हार गए नीतीश, बिहार CM के राज्यसभा जाने पर भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परास्त कर दिया है। बघेल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
बघेल ने कहा कि वे अब बिहार में अब मुख्यमंत्री बदलेंगे। बिहार चुनाव के समय से ही भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसी समय से यह स्पष्ट हो गया था कि वे उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने दसवीं बार शपथ ली। अब मोदी और शाह की चाल से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।
फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील
इस बीच, जनता दल (यूनाइटेड) के कुछ समर्थकों ने भी नीतीश कुमार के इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर अपने नेता से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। पोस्टर पर लिखा था कि नीतीश सेवक पुकार कर रहा है, नेता करे अपने निर्णय पर पूर्णविचार। आगे कहा गया कि जनता के जनादेश और लोकतंत्र में आत्मसम्मान का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दो दशकों से अधिक समय तक सेवा की
बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने दो दशकों से अधिक समय तक सेवा की है। उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने कुमार के इस फैसले का स्वागत किया और संसदीय लोकतंत्र में उनकी वापसी की सराहना की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कार्यकाल को राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया, जिसमें उन्होंने बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों तक उन्होंने बिहार की प्रगति में हर तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उनका कार्यकाल हमेशा याद रखा जाएगा
शाह ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की सभी पहलें बिहार की जनता तक पहुंचीं। वे एक बार फिर राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली लौट रहे हैं। मैं और हमारे सभी एनडीए सहयोगी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बिहार की जनता द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा और सम्मान दिया जाएगा।
16 मार्च को होगा मतदान
दस राज्यों की 37 सीटों के लिए आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 16 मार्च को निर्धारित है। उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से निर्वाचित 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा।
