हमारे लिए शुभ संकेत; नितिन नबीन पर ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता, सरकार बनने उम्मीद
बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर विपक्षी दलों से भी तरह-तरह के दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई विपक्षी नेताओं ने भी नितिन के व्यावहार और विनम्रता की तारीफ की है। इस बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो 'नितिन' को अपने लिए शुभ संकेत बताया और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद भी लगा बैठे हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नितिन नबीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी को याद किया और फिर याद किया कि कैसे एक नितिन के भाजपा अध्यक्ष बनने से उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने पहले और दूसरे नितिन का जिक्र करते हुए कहा, 'ये नितिन.... एक नितिन और बना था, नितिन गडकरी है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारी सरकार बनी थी और चरण भैया मंत्री बने थे। यह दूसरा दूसरा नितिन आया है तो फिर से संकेत है कि हमारी केंद्र में सरकार बनने वाली है।' बघेल की बात सुनकर उनके आसपास मौजूद सहयोगी ठहाके लगाने लगे।
गौरतलब है कि नितिन गडकरी को दिसंबर 2009 में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने जीत हासिल की थी। हालांकि, यह 2009 में भी यूपीए की ही सरकार थी। 2014 के बाद हुए तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनावों के अलावा एक के बाद एक कई राज्यों में भी कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है। अब भूपेश बघेल ने 'नितिन संयोग' गढ़ने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाने की कोशिश की है।
