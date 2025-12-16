Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़nitin nabin is good signal for us congress leader bhupesh baghel
हमारे लिए शुभ संकेत; नितिन नबीन पर ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता, सरकार बनने उम्मीद

संक्षेप:

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो 'नितिन' को अपने लिए शुभ संकेत बताया और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद भी लगा बैठे हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं।

Dec 16, 2025 12:56 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर विपक्षी दलों से भी तरह-तरह के दिलचस्प प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई विपक्षी नेताओं ने भी नितिन के व्यावहार और विनम्रता की तारीफ की है। इस बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो 'नितिन' को अपने लिए शुभ संकेत बताया और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद भी लगा बैठे हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नितिन नबीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी को याद किया और फिर याद किया कि कैसे एक नितिन के भाजपा अध्यक्ष बनने से उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने पहले और दूसरे नितिन का जिक्र करते हुए कहा, 'ये नितिन.... एक नितिन और बना था, नितिन गडकरी है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारी सरकार बनी थी और चरण भैया मंत्री बने थे। यह दूसरा दूसरा नितिन आया है तो फिर से संकेत है कि हमारी केंद्र में सरकार बनने वाली है।' बघेल की बात सुनकर उनके आसपास मौजूद सहयोगी ठहाके लगाने लगे।

गौरतलब है कि नितिन गडकरी को दिसंबर 2009 में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने जीत हासिल की थी। हालांकि, यह 2009 में भी यूपीए की ही सरकार थी। 2014 के बाद हुए तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनावों के अलावा एक के बाद एक कई राज्यों में भी कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है। अब भूपेश बघेल ने 'नितिन संयोग' गढ़ने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाने की कोशिश की है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bhupesh Baghel Nitin Nabin

