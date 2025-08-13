छत्तीसगढ़ BJP की नई कार्यकारिणी घोषित, किरण सिंहदेव की टीम में कुल 47 सदस्य; देखिए पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ BJP की नई कार्यकारिणी घोषित, किरण सिंहदेव की टीम में कुल 47 सदस्य; देखिए पूरी लिस्ट
छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारियों की नई लिस्ट को प्रदेश इकाई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया और लिखा, 'माननीय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की सहमति से, माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी ने भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की।'
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार संगठन में बड़ी नियुक्ति की गई है। BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 13 प्रवक्ता, अलग-अलग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और सह-कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। कुल 47 लोगों को लिस्ट में जगह दी गई है। जगन्नाथ पाणिग्रही, रूपकुमारी चौधरी समेत 8 को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सांसद संतोष पांडेय को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। जबकि यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मारकंडे को मंत्री बनाया गया है। रवि भगत की जगह राहुल योगराज को BJYM (भारतीय जनता युवा मोर्चा) का अध्यक्ष बनाया गया है। यह नियुक्तियां आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।
जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?
उपाध्यक्ष
जगन्नाथ पाणिग्रही- उपाध्यक्ष
रामजी भारती- उपाध्यक्ष
रूपकुमारी चौधरी- उपाध्यक्ष
रंजना साहू- उपाध्यक्ष
प्रबल प्रताप सिंह जूदेव- उपाध्यक्ष
नंदन लाल जैन- उपाध्यक्ष
श्री जी. वेंकटेश्वर- उपाध्यक्ष
सतीश लाटिया- उपाध्यक्ष
महामंत्री
यशवंत जैन- महामंत्री
अखिलेश सोनी- महामंत्री
नवीन मारकंडे- महामंत्री
राम गर्ग कोषाध्यक्ष
कार्यालय मंत्री
अशोक बजाज- कार्यालय मंत्री
प्रीतेश गांधी सह-कार्यालय मंत्री
मंत्री
संध्या परधनिया- मंत्री
शिवनाथ यादव- मंत्री
जयंती पटेल- मंत्री
अमित साहू- मंत्री
जितेन्द्र कुमार वर्मा- मंत्री
हर्षिता पाण्डेय- मंत्री
विद्या सिदार- मंत्री
ऋतु चौरसिया- मंत्री
प्रवक्ता
संतोष पांडे- मुख्य प्रवक्ता
देवलाल ठाकुर- प्रवक्ता
नलिनीश ठोकने- प्रवक्ता
अमित चिमनानी- प्रवक्ता
शिवनारायण पाण्डेय- प्रवक्ता
प्रमोद कुमार शर्मा- प्रवक्ता
टेकेश्वर जैन- प्रवक्ता
डॉ. विजय शंकर मिश्रा- प्रवक्ता
किरण बघेल- प्रवक्ता
वेदराम जांगड़े- प्रवक्ता
शताब्दी पाण्डेय- प्रवक्ता
के.एल. चौहान- प्रवक्ता
उज्जवल दीपक- प्रवक्ता
मोर्चा अध्यक्ष
राहुल योगराज टिकरिहाप्रदेश- अध्यक्ष युवा मोर्चा
विभा अवस्थी प्रदेश- अध्यक्ष महिला मोर्चा
अशोक साहू प्रदेश- अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा
आलोक सिंह ठाकुर- प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा
डॉ. सनम जांगड़े प्रदेश- अध्यक्ष अजा मोर्चा
सत्यनारायण सिंह प्रदेश- अध्यक्ष अजजा मोर्चा
मखमूर इकबाल खान प्रदेश- अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा
संयोजक
अवधेश सिंह चंदेल- प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक
चुन्नीलाल साहू प्रदेश- प्रकोष्ठ सह-संयोजक
हेमंत पाणिग्रही- मीडिया संयोजक
मितुल कोठारी- सोशल मीडिया संयोजक
सुनील पिल्लई- आईटी संयोजक
(रिपोर्ट- संदीप दीवान)
