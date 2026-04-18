Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छत्तीसगढ़ में अब जबरन धर्म बदलवाने पर आजीवन कैद तक की सजा; नए कानून की खास बातें

Apr 18, 2026 05:18 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, रायपुर
share

छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लागू हो गया हैए जिसके तहत प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन पर सख्त पाबंदी है। अब स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ 7 साल से आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में अब जबरन धर्म बदलवाने पर आजीवन कैद तक की सजा; नए कानून की खास बातें

छत्तीसगढ़ में गलत तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 अब कानून बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुए इस अधिनियम का उद्देश्य प्रलोभन, भय या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाना है। नए नियमों के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म बदलने वालों को जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। इस कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। विशेष रूप से महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के मामलों में सज अधिक सख्त है।

क्या है मकसद?

राज्यपाल रमेन डेका ने 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 पर हस्ताक्षर किए। अब इसको सरकारी गजट में छपने के बाद लागू कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 19 मार्च को इसे विधानसभा में पेश किया था जहां चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को कंट्रोल करना और लोगों की धार्मिक आजादी की रक्षा करना है।

धर्म बदलने वाले को देना होगा आवेदन

नए कानून में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। धर्म बदलने वाले शख्स को अब प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। इसके बाद निश्चित समय सीमा में सूचना सार्वजनिक कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। फिर जांच के बाद प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अधिनियम में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। उन्हें हर साल विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ग्राम सभाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे। विवाह को धर्मांतरण का आधार नहीं माना गया है। विवाह के बाद भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा।

सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास तक की सजा

अवैध धर्मांतरण के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। सामान्य मामलों में 7 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपये जुर्माना तय किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, नाबालिगों जैसे विशेष वर्ग के मामलों में 10 से 20 साल कैद और न्यूनतम 10 लाख रुपये जुर्माना निर्धारित है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी; समिति गठित, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री 50 फीसदी छूट

भय या प्रलोभन पर धर्मांतरण, बार-बार अपराध पर आजीवन कैद

लोक सेवक द्वारा अपराध पर 10 से 20 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना। वहीं धन के बलबूते से धर्मांतरण कराने पर 10 से 20 साल तक की कैद और 20 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। भय या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण के मामलों में 10 से 20 साल तक की सजा और न्यूनतम 30 लाख रुपये जुर्माना तय किया गया है। अपराध को दोहराने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में सस्ती शराब की सप्लाई अचानक कम, आखिर क्या है वजह?

पीड़ित को क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था

अधिनियम में पीड़ितों के लिए पीड़ित को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी शामिल की गई है। यदि किसी का धर्म परिवर्तन दबाव, प्रलोभन या धोखे से कराया गया है तो न्यायालय आरोपी को पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है। मामलों की जांच उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की ओर से की जाएगी। खुद को बेगुनाह साबित करने का भार आरोपी पर होगा। मामलों की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विशेष न्यायालय अधिसूचित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ मौसमः आसमान से बरस रही आग, पारा 43 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।