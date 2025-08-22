Naxals kill man seen in viral video hoisting Tricolour in village on I-Day in Kanker Chhattisgarh स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की ऐसी सजा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने शख्स को मार डाला, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की ऐसी सजा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने शख्स को मार डाला

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गांव में कुछ ग्रामीण और बच्चे लाल रंग के स्मारक (जिसे माओवादी मारे गए अपने साथियों की याद में बनाते हैं) के ऊपर तिरंगा फहरा रहे हैं तथा 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगा रहे हैं।

Sourabh Jain भाषा, कांकेर, छत्तीसगढ़Fri, 22 Aug 2025 12:38 AM
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवादियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा गांव निवासी मनीष नुरुटी की हत्या की जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने बताया कि सोमवार को हथियारबंद नक्सलियों का एक दल बिनागुंडा गांव पहुंचा और वह नुरुटी तथा दो अन्य लोगों को अपने साथ ले गया।

अधिकारियों ने बताया कि बाद में नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर नुरुटी की हत्या कर दी तथा दो ग्रामीणों की पिटाई कर उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि माओवादियों ने घटना के बाद गांव के करीब बैनर भी लगाया है, जिसमें उन्होंने नुरुटी की हत्या की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि माओवादियों ने नुरुटी पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक आईके ऐलेसेला ने बताया कि पुलिस ने अभी नुरुटी का शव बरामद नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘माओवादियों ने नुरुटी की हत्या के संबंध में बैनर लगाए हैं। हम उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बिनागुंडा गांव में नक्सलियों का आना-जाना लगा रहता है। पिछले डेढ़ साल में मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने चार-पांच लोगों की हत्या की है, हालांकि उनका पुलिस से कोई संबंध नहीं था।’

वहीं बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा, ‘हमें कांकेर जिले के छोटेबेटिया पुलिस थाना के अंतर्गत बिनागुंडा गांव निवासी मनीष नुरुटी की माओवादियों द्वारा हत्या किए जाने की सूचना मिली है। एक छोटा वीडियो भी सामने आया है जिसमें मनीष नुरुटी कथित तौर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी एकत्र की जा रही है और तथ्यों एवं विवरणों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।'

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिनागुंडा गांव में नुरुटी और ग्रामीणों ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिसके बाद से नक्सली उससे नाराज थे। सोशल मीडिया में जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गांव में कुछ ग्रामीण और बच्चे लाल रंग के स्मारक (जिसे माओवादी मारे गए अपने साथियों की याद में बनाते हैं) के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं तथा 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीडियो में दिख रहे ग्रामीणों में से एक नुरुटी भी है।

Chhattisgarh News

