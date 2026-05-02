छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के लगाए आईईडी में धमाका, 3 जवान शहीद
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नक्सलियों की ओर से बिछाई गई एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। नक्सलियों की ओर से लगाई गई एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक अन्य घायल हो गया। बताया जाता है कि जब डीआरजी के जवान एक IED को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसमें धमाका हो गया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर समेत डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए जबकि एक अन्य घायल हो गया।
नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जाने के बाद पहला धमाका
गौर करने वाली बात यह है कि 31 मार्च को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जाने के बाद राज्य में नक्सली गतिविधियों से जुड़ा यह पहला धमाका था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह धमाका छोटेबेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक जंगल में हुआ। यह इलाका नारायणपुर जिले की सीमा के पास है।
3 जवानों की मौत
अधिकारी ने बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब DRG की टीम नक्सलियों के लगाए IEDs का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने का अभियान चला रही थी। अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को एक IED मिला था। जवान जब आईईडी को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे तभी उसमें धमाका हो गया। इससे 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से तीन की मौत हो गई।
एक जवान घायल
अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा और कांस्टेबल संजय गढ़पाले ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कांस्टेबल परमानंद कोमरा इस घटना में घायल हो गए। इसमें उनका इलाज चल रहा है।
IED को निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) पी. सुंदरराज ने बताया कि मौजूदा वक्त इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब कांकेर जिला पुलिस की टीम IED को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही थी तभी उसमें अचानक धमाका हो गया। नतीजतन 3 जवान शहीद हो गए। एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
सरेंडर किए नक्सलियों से मिली बड़ी मदद
बस्तर के आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि हाल ही में सरेंडर किए नक्सलियों से मिली जानकारी और खुफिया इनपुट्स की मदद से बड़ी सफलताएं हासिल की गई हैं। कांकेर सहित बस्तर रेंज के 7 जिलों में नक्सलियों की ओर से पहले से बिछाए गए सैकड़ों आईईडी बमों को खोज निकाला गया है। यही नहीं इन आईईडी बमों को समय रहते सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय भी कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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