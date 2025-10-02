Naxalites murdered two villagers with sharp weapons घर से बुलाकर 2 ग्रामीणों को पीटा, फिर धारदार हथियार से किया मर्डर; छत्तीसगढ़ में बौखलाए नक्सली, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुजारीकांकेर गांव में नक्सलियों ने ग्रामीण मड़कम भीमा की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वहीं सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने ग्रामीण रवा सोना की हत्या कर दी है।

Ratan Gupta भाषा, बस्तरThu, 2 Oct 2025 01:51 PM
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में संदिग्ध नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुजारीकांकेर गांव में नक्सलियों ने ग्रामीण मड़कम भीमा की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वहीं सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने ग्रामीण रवा सोना की हत्या कर दी है।

उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में जानकारी मिली है कि बुधवार रात लगभग नौ बजे हथियारबंद नक्सलियों का दल बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुजारीकांकेर गांव पहुंचा और मड़कम भीमा पर मुखबिरी का आरोप लगाकर उसे घर से बाहर निकाला। बाद में नक्सलियों ने धारदार हथियार से भीमा की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तब घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह की एक अन्य घटना में सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में एक अन्य ग्रामीण की हत्या कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बुधवार रात लगभग 8:30 बजे हमलावर किस्टाराम थाना क्षेत्र के सलातोंग गांव पहुंचे और ग्रामीण रवा सोना (55) को घर से बुलाकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। बाद में हमलावरों ने सोना की गला घोंटकर हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गए।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस दल वहां के लिए रवाना किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों और घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपी का पता लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने ग्रामीण की हत्या में नक्सलियों का हाथ होने की आशंका से इंकार नहीं किया है।

Chhattisgarh News

