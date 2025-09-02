Naxalites killed villagers in Chhattisgarh Sukma अंत देख बौखलाए नक्सली, छत्तीसगढ़ के सुकमा में दो लोगों की गला रेतकर हत्या, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Naxalites killed villagers in Chhattisgarh Sukma

अंत देख बौखलाए नक्सली, छत्तीसगढ़ के सुकमा में दो लोगों की गला रेतकर हत्या

सुरक्षाबलों के ताबड़तोड़ ऐक्शन से बौखलाए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कायराना हरकत की है। सुकमा जिले में दो ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर डाली है।

Sudhir Jha सुकमा, एजेंसियांTue, 2 Sep 2025 11:06 AM
सुरक्षाबलों के ताबड़तोड़ ऐक्शन और अपने अंत को करीब देख बौखलाए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कायराना हरकत की है। सुकमा जिले में दो ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर डाली है। केरलापाल पुलिस थाने के तहत सिरसेटी गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है।

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण का कहना है कि ग्रामीणों ने हत्या की सूचना दी है। जिसके आधार पर जांच के लिए पुलिस की टीम घटना स्थल पर भेजी गई है। शव बरामद करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।

पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा गला रेत डाला

जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात नक्सली सिरसट्टी पंचायत के नंदापारा पहुंचे और देवेन्द्र पदामी और पोज्जा पदामी को उनके घर उठाकर दूर जंगल में ले गए और उन पर देर रात मोबाइल का इस्तेमाल कर पुलिस तक खबर पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने दो अन्य ग्रामीणों को भी मुखबिर होने के शक में जमकर पीटा जिससे दोनों के पैरों और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं।

मओवादी हिंसा में इस साल 35 की जा चुकी जान

सुकमा सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में इस साल अब तक माओवादी हिंसा में लगभग 35 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के बीजापुर में नक्सलियों ने 29 अगस्त को एक 'शिक्षादूत' (सरकारी स्कूलों में अस्थायी अतिथि शिक्षक) का अपहरण कर हत्या कर दी थी। इससे पहले 27 अगस्त को सुकमा जिले में इसी तरह की घटना में एक और 'शिक्षादूत' की हत्या कर दी गई थी।

