अंत देख बौखलाए नक्सली, छत्तीसगढ़ के सुकमा में दो लोगों की गला रेतकर हत्या

सुरक्षाबलों के ताबड़तोड़ ऐक्शन और अपने अंत को करीब देख बौखलाए नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कायराना हरकत की है। सुकमा जिले में दो ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर डाली है। केरलापाल पुलिस थाने के तहत सिरसेटी गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है।

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण का कहना है कि ग्रामीणों ने हत्या की सूचना दी है। जिसके आधार पर जांच के लिए पुलिस की टीम घटना स्थल पर भेजी गई है। शव बरामद करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।

पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा गला रेत डाला जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात नक्सली सिरसट्टी पंचायत के नंदापारा पहुंचे और देवेन्द्र पदामी और पोज्जा पदामी को उनके घर उठाकर दूर जंगल में ले गए और उन पर देर रात मोबाइल का इस्तेमाल कर पुलिस तक खबर पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने दो अन्य ग्रामीणों को भी मुखबिर होने के शक में जमकर पीटा जिससे दोनों के पैरों और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं।