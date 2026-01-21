Hindustan Hindi News
बीजापुर में फिर नक्सली वारदात! पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या, नक्सलियों के आतंक से गांव में दहशत

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में खौफनाक मर्डर की घटना सामने आई है। यहां नक्सलियों ने मंगलवार देर शाम को एक पूर्व सरपंच भीमा मडकम की निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

Jan 21, 2026 11:08 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां नक्सलियों ने मंगलवार देर शाम को एक पूर्व सरपंच भीमा मडकम की निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूर्व सरपंच का बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जायेगा।

मिली जानकारी के अनुसार पामेड़ थाना क्षेत्र के कावरगट्टा गांव में हथियारबंद नक्सलियों ने पूर्व सरपंच मडकम पर उस समय गोलियां चलायी, जब वह अपने खेत में काम कर रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक यह नक्सलियों के द्वारा की गई हत्या है। इस हत्या के बारे में पुलिस ने कल शाम पत्रकारों को बताया था लेकिन यह जानकारी नहीं दी कि नक्सलियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। चश्मदीद ग्रामीण इस हत्या को नक्सलियों के द्वारा की गई हत्या बता रहे हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के समय खेत में कुछ अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। नक्सली अचानक वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के भीमा मडकम को निशाना बनाया। गोली लगने के तुरंत बाद ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए।

पुलिस ने बताया कि पूर्व सरपंच मडकम उसी दिन दंतेवाड़ा जिले के बचेली से अपने गांव लौटे थे। गांव के नजदीक ही वह अपने खेतों पर काम कर रहे थे तभी नक्सलियों ने गोली मारकर उनकी जान ले ली। यह पहली बार नहीं है जब उन पर नक्सलियों ने हमला किया, इससे पहले भी वह एक हमले में चमत्कारिक रूप से बच गए थे। मृतक का शव कल देर शाम गांव तक लाया गया।

इस घटना के बाद से गांव में भय और तनाव का माहौल है। इस हत्या के पीछे के ठोस कारणों का पता लगाया जा रहा है। पामेड़ थाने की पुलिस इस हत्याकांड की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक गांव के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है।

