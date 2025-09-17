Naxalites killed a man in Bijapur on suspicion of being a police informer. मुठभेड़ के डर से बौखलाए नक्सली, पुलिस मुखबिर के शक में एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से काटा, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Naxalites killed a man in Bijapur on suspicion of being a police informer.

Ratan Gupta भाषा, बीजापुरWed, 17 Sep 2025 02:33 PM
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मुठभेड़ के डर से बौखलाए नक्सली कुछ इलाकों में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। बीजापुर जिले से खबर सामने आई है कि पुलिस का मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने 36 साल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। मृतक की पहचान दशरू राम ओयाम के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात जांगला थाना क्षेत्र के बेंचराम गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक बीती रात माओवादियों का एक समूह दशरू के घर में घुस गया और उसे बाहर निकाल लिया। बाद में माओवादियों ने दशरू पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि आज सुबह जब घटना की सूचना मिली तब पुलिस दल को घटनास्थल पर भेजा गया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।अधिकारियों ने हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में लगभग 37 लोगों की जान जा चुकी है। एक सितंबर को पड़ोसी सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी थी।

प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित बयान में शांति वार्ता को सुगम बनाने के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन सरकार से एक महीने का 'युद्ध विराम' घोषित करने और प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुरक्षा अभियानों को रोकने का अनुरोध किया है।

Chhattisgarh News

