मुठभेड़ के डर से बौखलाए नक्सली, पुलिस मुखबिर के शक में एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से काटा

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मुठभेड़ के डर से बौखलाए नक्सली कुछ इलाकों में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। बीजापुर जिले से खबर सामने आई है कि पुलिस का मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने 36 साल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। मृतक की पहचान दशरू राम ओयाम के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात जांगला थाना क्षेत्र के बेंचराम गांव में हुई। जानकारी के मुताबिक बीती रात माओवादियों का एक समूह दशरू के घर में घुस गया और उसे बाहर निकाल लिया। बाद में माओवादियों ने दशरू पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि आज सुबह जब घटना की सूचना मिली तब पुलिस दल को घटनास्थल पर भेजा गया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।अधिकारियों ने हमलावरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। इस घटना के साथ ही इस साल अब तक बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में लगभग 37 लोगों की जान जा चुकी है। एक सितंबर को पड़ोसी सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी थी।