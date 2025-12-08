Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Naxalites killed a contractor in Chhattisgarh beheaded
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने की ठेकेदार की हत्या, बंधक मुंशी को रिहा कराने पहुंचा तो गला काटकर फेंका

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने की ठेकेदार की हत्या, बंधक मुंशी को रिहा कराने पहुंचा तो गला काटकर फेंका

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक कायराना करतूत को अंजाम दिया है। माओवादियों ने गला काटकर एक सड़क ठेकेदार की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने पहले ठेकेदार के मुंशी को किडनैप किया था।

Dec 08, 2025 01:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक कायराना करतूत को अंजाम दिया है। माओवादियों ने गला काटकर एक सड़क ठेकेदार की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने पहले ठेकेदार के मुंशी को किडनैप किया था। जब ठेकेदार मुंशी को बचाने गया तो नक्सलियों ने उसे मार डाला। मामला पामेड़ थाना क्षेत्र का है। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने वारदात की पुष्टि की है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय ठेकेदार के साथ मौजूद एक सहयोगी किसी तरह नक्सलियों के कब्जे से बचकर इरापल्ली के मेटागुड़म सुरक्षा कैंप पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी। सहयोगी के अनुसार नक्सलियों ने ठेकेदार को किडनैप कर जंगल की ओर ले जाते समय मारपीट भी की। नक्सली लंबे समय से सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे और इलाके में लगातार दबाव बना रहे थे।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इम्तियाज अली कुछ मजदूरों और सहयोगियों के साथ निर्माण कार्य की प्रगति देखने गए थे, तभी हथियारबंद नक्सलियों ने घात लगाकर उन्हें घेर लिया और अपने साथ ले गए। घटना की पुष्टि करते हुए बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पुलिस ने सहयोगी के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, हालांकि अब तक सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है सभी पहलु पर ध्यान दिया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक नक्सलियों द्वारा मारे गए ठेकेदार की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले इम्तियाज अली के रूप में हुई है। वह काफी समय से नारायणपुर जिले के धौड़ाई इलाके में रह रहा था। नक्सलियों ने मारकर जंगल में लाश फेंकी है। ठेकेदार इम्तियाज अली के शव के पास एक पर्चा भी मिला है, जिसमें नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य का विरोध जताया है। पर्चा पामेड़ एरिया कमेटी ने जारी किया है।

रिपोर्ट संदीप दीवान

