पहले किडनैप किया फिर हत्या; छत्तीसगढ़ में शिक्षाविद को नक्सलियों ने दी बेरहम मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, नेन्द्रा में पदस्थ शिक्षादूत कल्लू ताती को नक्सलियों ने शुक्रवार शाम को स्कूल से लौटते समय अपहरण कर लिया था। देर रात अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मृतक मूल रूप से बीजापुर जिले के तोड़का गांव का निवासी था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुरSat, 30 Aug 2025 12:09 PM
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। माओवादियों ने बीजापुर में एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने शिक्षादूत को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। शुक्रवार को नक्सलियों ने गंगालूर क्षेत्र में पदस्थ एक शिक्षादूत का अपहरण कर जंगल ले गए और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों की बढ़ती हिंसक वारदातें पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। तीन दिन में शिक्षादूत की हत्या की यह दूसरी वारदात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, नेन्द्रा में पदस्थ शिक्षादूत कल्लू ताती का नक्सलियों ने शुक्रवार शाम को स्कूल से लौटते समय अपहरण कर लिया था। देर रात अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मृतक मूल रूप से बीजापुर जिले के तोड़का गांव का निवासी था। इससे पहले 27 अगस्त को सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक शिक्षादूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना सिलगेर इलाके के मंडीमरका में हुई थी। मृतक का नाम लक्ष्मण बारसे बताया गया था। वह मूल रूप से बीजापुर के ग्राम पेगड़ापल्ली का निवासी था और लक्ष्मण सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में कार्यरत था। नक्सलियों ने उसे भी मुखबिरी के शक में मार डाला।

बता दें कि बस्तर संभाग में इस सप्ताह नक्सलियों की यह दूसरी कायराना करतूत है। गुरुवार को जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ही एक 27 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बंद पड़े स्कूलों के पुनः संचालन के बाद से बीजापुर जिले में 6 और सुकमा जिले में 5 शिक्षादूतों की नक्सलियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। नक्सली शिक्षदूतों को टार्गेट कर रहे हैं। उन्हें पुलिस और फोर्स का मुखबिर बताकर जन अदालत लगाकर मार दे रहे हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर में नक्सलियों का जनाधार कमजोर हो रहा है, इसलिए नक्सली बौखलाहट में इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

रिपोर्ट संदीप दीवान

Chhattisgarh News

