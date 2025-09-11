Naxalites carried out IED blast in Dantewada, Chhattisgarh, 2 CRPF soldiers injured छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, चपेट में आने से 2 CRPF जवान घायल; एक का पैर हुआ अलग, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, चपेट में आने से 2 CRPF जवान घायल; एक का पैर हुआ अलग

बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि नक्सलियों को लगातार फोर्स से चुनौती मिल रही है। नक्सली या तो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में बचे-खुचे माओवादी बौखलाहट में ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़Thu, 11 Sep 2025 06:48 PM
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों के लगातार बढ़ते प्रभाव से बौखलाए माओवादियों ने गुरुवार को दंतेवाड़ा जिले में एक कायराना करतूत को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने जिले के पल्ले-बारसूर मार्ग पर एक IED धमाका किया, जिसमें दो CRPF जवान घायल हो गए। साथ ही इस धमाके में एक डॉग हैंडलर भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक इंस्पेक्टर को मामूली चोटे आई हैं। घायल जवानों में एक की हालत गंभीर है और धमाके में उसका बायां पैर भी घुटने के नीचे से अलग हो गया। घटना के जो फोटोज आएं हैं, वह काफी विचलित करने वाले हैं। वारदात के बाद घायल जवानों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जा रहा है।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना दंतेवाड़ा के सातधार के पास हुई, जहां प्रेशर IED की चपेट में आने से दोनों जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि थाना मालेवाही से गुरुवार सुबह CRPF 195 वाहिनी की कम्पनी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान सातधार एवं मालेवाही के बीच नक्सल विरोधी अभियान के तहत एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग की कार्यवाही की जा रही थी, तभी यह IED ब्लास्ट हो गया। जिसकी चपेट में दो जवान आ गए।

दोनों घायल जवानों के नाम आए सामने

दंतेवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सातधार पुल से 800 मीटर आगे नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के चपेट में आने से दो जवान घायल हुए हैं। जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती कराया गया। घायल जवानों की पहचान इंस्पेक्टर दीवान सिंह गुर्जर और आरक्षक आलम मुनेश के रूप में हुई है। जवानों को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर उच्च सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है।

नक्सलियों में फैली बौखलाहट

बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि नक्सली बौखलाहट में ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों को लगातार फोर्स से चुनौती मिल रही है। नक्सली एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है। सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद नक्सलियों द्वारा इस तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन छेड़ दिया गया, जो कि लगातार जारी है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

