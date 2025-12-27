हथियार डाल चुके नक्सली को काट डाला, बीजापुर में घर में घुसकर नक्सलियों का हमला

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक पूर्व नक्सली की घर में घुस कर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात को पामेड़ थाना क्षेत्र के एर्रापल्ली गांव में हुई। हालांकि पुलिस ने घटना की पुष्टि नहीं की है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक पूर्व नक्सली की धारदार हथियार से हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार रात पामेड़ थाना क्षेत्र के एर्रापल्ली गांव में हुई। मृतक ने साल 2022 में सरेंडर कर दिया था। वह जुलाई से अपने पैतृक गांव में रह रहा था। नक्सलियों को शक था कि वह पुलिस के लिए काम कर रहा है। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल रवाना कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के एर्रापल्ली गांव में माओवादियों ने पूर्व नक्सली की घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी है। बताया जाता है कि शुक्रवार रात को लगभग 10 बजे हथियारबंद नक्सलियों ने गांव में धावा बोल दिया। नक्सली सीधे पुनेम बुदरा के घर में घुसे और धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

सूत्रों के अनुसार, नक्सलियों को उस पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का संदेह था। इसी शक के आधार पर नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। पुनेम ने वर्ष 2022 में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद वह कुछ समय तक बाहर रहा। बीते जुलाई से वह पैतृक गांव एर्रापल्ली में रह रहा था। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त बल को रवाना किया गया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन ने नक्सल घटना है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।