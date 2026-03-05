Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में मारा गया

Mar 05, 2026 01:58 pm ISTRatan Gupta भाषा, दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली को मार गिराया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मुठभेड़ बुधवार रात गीदम थाना क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ी इलाके में हुई।

नक्सलियों ने की अंधाधुंध फायरिंग

पुलिस के अनुसार, नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान जंगलों में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि पुलिस को 3 मार्च को सूचना मिली थी कि गीदम क्षेत्र में बीजापुर जिले की सीमा से सटे गुमलनार, गिरसापारा और नेलगोड़ा गांवों के बीच पहाड़ी जंगलों में नक्सलियों ने हथियार और अन्य सामान छिपाकर रखा है। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया।

8-10 नक्सलियों ने की फायरिंग

मुठभेड़ के दौरान 8 से 10 नक्सलियों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। हालांकि घने जंगल, पहाड़ी इलाका और अंधेरे का फायदा उठाकर अधिकांश नक्सली मौके से भागने में सफल रहे। बाद में सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली, जहां से एक नक्सली का शव बरामद हुआ।

मारे गए नक्सली की पहचान राजेश पुनेम के रूप में हुई है, जो भैरमगढ़ एरिया कमेटी से जुड़ा था और उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के बुर्जी गांव का निवासी था।

अब तक 285 नक्सली मारे गए

मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने एक सेल्फ-लोडिंग राइफल, एक INSAS राइफल, पिस्टल, मैगजीन, वॉकी-टॉकी सेट, कई कारतूस और अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में 26 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं पिछले साल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 285 नक्सली मारे गए थे। केंद्र सरकार ने देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च तक का लक्ष्य तय किया है।

Chhattisgarh News

