नक्सली हिडमा ने मां की भी नहीं सुनी और पत्नी संग मारा गया, 26 हमलों से मचा दिया था आतंक

देश में नक्सलवाद की अंतिम सांसों के बीच एक और बड़ी सफलता सुरक्षाबलों के हाथ लगी है। कुख्यात माओवादी कमांडर मादवी हिडमा मारा गया है। उसके साथ ही उसकी पत्नी राजे भी मारी गई। हिडमा दो दर्जन से अधिक बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका था। 43 साल के हिडमा को ही 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 के सुकमा हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया था। पिछले दिनों ही हिडमा की मां ने बेटे से सरेंडर करने की अपील की थी, लेकिन उसने सुनी नहीं।

आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के घने वन क्षेत्र में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में छह नक्सलियों के मारे गये। इनमें हिडमा और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित बरदार ने बताया कि मुठभेड़ सुबह 6.30 से सात बजे के बीच मरेदुमिल्ली मंडल के वन क्षेत्र में हुई।

बरदार ने बताया, 'हां, आज (मंगलवार को) अल्लूरी जिले में हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गए।'मारे गए इन नक्सलियों में हिडमा भी शामिल था। उसके सिर पर अलग-अलग राज्यों की ओर से करीब एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था।

कौन था हिडमा? 1981 में सुकमा (तत्कालीन मध्य प्रदेश) में जन्मे हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की एक बटालियन का कमांडर था और सीपीआई (माओवादी) की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल एकमात्र आदिवासी सदस्य हिडमा के सिर पर केंद्र और विभिन्न राज्यों की ओर से कुल लगभग एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था, जिसमें अकेले केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपये का इनाम रखा था।

पिछले दिनों ही हिडमा की मां ने सार्वजनिक रूप से बेटे से आत्मसमर्पण करने की भावुक अपील की थी, लेकिन उसने मां की बात नहीं सुनी। हिडमा की मौत को नक्सलवाद के लिए करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस समय सुरक्षा बलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं, ऐसे में उसका खात्मा संगठन की रीढ़ तोड़ने वाला साबित होगा।