नव्या मलिक समेत कई लड़कियों के अश्लील वीडियो अयान परवेज के मोबाइल में मिले

रायपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार नव्या मलिक को पुलिस ने चार सितंबर तक रिमांड पर लिया है। मुंबई से गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर नव्या पर आरोप है कि वह दिल्ली और मुंबई से रायपुर में एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थी।

रायपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार नव्या मलिक को पुलिस ने चार सितंबर तक रिमांड पर लिया है। मुंबई से गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर नव्या पर आरोप है कि वह दिल्ली और मुंबई से रायपुर में एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थी। इस बीच कहानी में तब नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने उसके एक साथ अयान परवेज को भी हिरासत में लिया।

पुलिस को जांच के दौरान अयान परवेज के मोबाइल में नव्या के तीन अश्लील वीडियो मिले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लड़कियों के भी आपत्तिजनक वीडियो परवेज के मोबाइल में पाए गए। इन वीडियो की जांच के लिए पुलिस ने उन्हें लैब भेजा है। यह पता लगाया जा रहा है कि इन अश्लील वीडियोज के पीछे क्या कहानी है? इन्हें कैसे बनाया गया और कहीं इन वीडियोज के जरिए नव्या को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था।

बड़े ड्रग्स सिंडिकेट से हो सकता है लिंक पुलिस को नव्या के एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने का शक है, जिसके तार रसूखदार लोगों और शराब कारोबारी अनवर ढेबर व उनके बेटे शोएब से जुड़े हैं। पूछताछ में नव्या ने शोएब के साथ दोस्ती और पार्टियों में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स मामले में पहले पकड़े गए लोगों से भी नव्या का कनेक्शन मिला है।

नव्या का हो सकता है नार्को टेस्ट पुलिस अब उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने वाली है। नव्या के पूछताछ में सहयोग न करने पर पुलिस नार्को टेस्ट की अनुमति लेने की तैयारी कर रही है।