navya malik videos found in ayan parvez mobile नव्या मलिक समेत कई लड़कियों के अश्लील वीडियो अयान परवेज के मोबाइल में मिले, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़navya malik videos found in ayan parvez mobile

नव्या मलिक समेत कई लड़कियों के अश्लील वीडियो अयान परवेज के मोबाइल में मिले

रायपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार नव्या मलिक को पुलिस ने चार सितंबर तक रिमांड पर लिया है। मुंबई से गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर नव्या पर आरोप है कि वह दिल्ली और मुंबई से रायपुर में एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरThu, 4 Sep 2025 08:55 AM
share Share
Follow Us on
नव्या मलिक समेत कई लड़कियों के अश्लील वीडियो अयान परवेज के मोबाइल में मिले

रायपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार नव्या मलिक को पुलिस ने चार सितंबर तक रिमांड पर लिया है। मुंबई से गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर नव्या पर आरोप है कि वह दिल्ली और मुंबई से रायपुर में एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थी। इस बीच कहानी में तब नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने उसके एक साथ अयान परवेज को भी हिरासत में लिया।

पुलिस को जांच के दौरान अयान परवेज के मोबाइल में नव्या के तीन अश्लील वीडियो मिले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लड़कियों के भी आपत्तिजनक वीडियो परवेज के मोबाइल में पाए गए। इन वीडियो की जांच के लिए पुलिस ने उन्हें लैब भेजा है। यह पता लगाया जा रहा है कि इन अश्लील वीडियोज के पीछे क्या कहानी है? इन्हें कैसे बनाया गया और कहीं इन वीडियोज के जरिए नव्या को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था।

बड़े ड्रग्स सिंडिकेट से हो सकता है लिंक

पुलिस को नव्या के एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने का शक है, जिसके तार रसूखदार लोगों और शराब कारोबारी अनवर ढेबर व उनके बेटे शोएब से जुड़े हैं। पूछताछ में नव्या ने शोएब के साथ दोस्ती और पार्टियों में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स मामले में पहले पकड़े गए लोगों से भी नव्या का कनेक्शन मिला है।

नव्या का हो सकता है नार्को टेस्ट

पुलिस अब उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने वाली है। नव्या के पूछताछ में सहयोग न करने पर पुलिस नार्को टेस्ट की अनुमति लेने की तैयारी कर रही है।

कई बार विदेश गई

पुलिस ने बताया कि नव्या ने कई बार विदेश जाने की बात कबूल की है। उसने तुर्किये, दुबई, सिंगापुर, मालदीव सहित कई देशों की यात्रा की है। वह ज्यादातर मुंबई और दिल्ली में रहती थी। पुलिस ने बताया कि वह हर माह मुंबई आती-जाती थी।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।