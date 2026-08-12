बस्तर घूमने आई मुंबई की बाइकर रिद्धि ठक्कर की हिट एंड रन में मौत
Mumbai biker Riddhi Thakkar killed in Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर घूमने निकली मुंबई की 24 वर्षीय बाइकर रिद्धि ठक्कर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा बुधवार सुबह बालोद जिले के मरकाटोला घाट में हुआ, जहां एक अज्ञात भारी वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।
Mumbai biker Riddhi Thakkar killed in Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर घूमने निकली मुंबई की 24 वर्षीय बाइकर रिद्धि ठक्कर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा बुधवार सुबह बालोद जिले के मरकाटोला घाट में हुआ, जहां एक अज्ञात भारी वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
रिद्धि दिव्येश ठक्कर मुंबई के बोरीवली पश्चिम की रहने वाली थीं। वह करीब 20 बाइक सवारों के एक समूह के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के टूर पर निकली थीं। समूह में महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों के बाइक सवार भी शामिल थे।
सुबह करीब 6 बजे हुआ हादसा
पुलिस के मुताबिक, हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे मरकाटोला घाट में हुआ। रिद्धि की बाइक को एक अज्ञात भारी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक रुका नहीं और मौके से फरार हो गया। हादसे में रिद्धि के पैर में गंभीर चोटें आईं। उनके साथ मौजूद दोस्तों ने हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिसके बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची। उन्हें पहले नजदीकी कांकेर जिले के चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया।
हालत गंभीर होने पर उन्हें धमतरी जिले के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। हालांकि, इलाज के दौरान सुबह करीब 8:30 बजे उनकी मौत हो गई। बालोद के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के मुताबिक, हादसे के बाद फरार हुए भारी वाहन और उसके चालक का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
रायपुर से बस्तर के लिए निकला था बाइकर्स का समूह
रिद्धि करीब 20 बाइक सवारों के समूह का हिस्सा थीं। समूह ने रायपुर से बस्तर घूमने का प्लान बनाया था। रिद्धि के एक परिचित के मुताबिक, समूह में महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आए बाइकर्स भी शामिल थे। हादसे के बाद समूह के सदस्य रायपुर लौट गए हैं और वहां से अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों पर हाईकोर्ट ने जताई थी चिंता
रिद्धि की मौत ऐसे समय हुई है, जब छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने हाल ही में गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और ब्लैक स्पॉट को लेकर सरकार से उठाए जा रहे कदमों पर हलफनामा मांगा था।
अदालत के सामने पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में छत्तीसगढ़ में 15,484 सड़क हादसे हुए, जिनमें 6,967 लोगों की मौत हुई और 13,156 लोग घायल हुए। वहीं, 31 मई 2026 तक राज्य में 6,891 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हो चुकी थीं, जिनमें 3,170 लोगों की मौत और 5,741 लोग घायल हुए थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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