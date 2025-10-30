Hindustan Hindi News
कमजोर पड़ गया 'मोंथा', लेकिन असर बरकरार; जाते-जाते छत्तीसगढ़ के इन जिलों को जाएगा भिगोएगा

संक्षेप: गुरुवार 30 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के आकाश में बादल छाए रहने तथा गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

Thu, 30 Oct 2025 03:18 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
चक्रवात 'मोंथा' अब धीरे-धीरे कमजोर होकर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, लेकिन इसके कारण अब भी देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जो आगे भी एक-दो दिन तक जारी रहेगी। उधर इसी चक्रवाती तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो जल्द ही उत्तर दिशा में पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा और इस दौरान आगे चलकर और कमजोर हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने तब तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ और उससे सटे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर बने सुस्पष्ट निम्न दाब यानी चक्रवात 'मोंथा' के बचे हुए हिस्से की वजह से 30 अक्टूबर को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि 31 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में वर्षा में कमी हो सकती है।

मौसम विभाग ने गुरुवार शाम तक बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में जोरदार बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विभाग ने यह अलर्ट सिर्फ गुरुवार देर शाम तक के लिए जारी किया है।

अगले दो दिन प्रदेश के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

गुरुवार 30 अक्तूबर को मौसम विभाग ने कोरिया, सूरजपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, सरगुजा, जशपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बलरामपुर, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

शुक्रवार 31 अक्तूबर के लिए विभाग ने जशपुर, रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भी तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है।

कैसा रहा बीते दिन का मौसम

बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा 12 मिमी बारिश जगदलपुर जिले में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने, लेकिन इसके बाद आगामी दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है।

रायपुर शहर के मौसम का पूर्वानुमान

गुरुवार 30 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के आकाश में बादल छाए रहने तथा गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

महत्वपूर्ण मौसम की विशेषताएं एवं सिनोप्टिक स्थितियां

पूर्वी विदर्भ और उससे सटे दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर बना वेल मार्ड लो प्रेशर एरिया (गंभीर चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का बचा हुआ हिस्सा) उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया और आज, 30 अक्टूबर 2025 को सुबह साढ़े आठ बजे उसी क्षेत्र पर बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती सर्कुलेशन समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने और कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है।

Chhattisgarh News

