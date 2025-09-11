छत्तीसगढ़ में अब भी जमकर बरस रहा मॉनसून; 4 जिलों के लिए रेड, तो 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में एक-दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, वहीं बस्तर संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई।

छत्तीसगढ़ में मॉनसून की मेहरबानी जारी है और प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अलग-अलग वेग से पानी गिर रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार रात तक के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, मुंगेली और बिलासपुर जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, बलोदा-बाजार, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बीजापुर और सुकमा जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ध्यान रहे कि यह अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार रात तक के लिए दिया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में बादल गरजने के साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि कई स्थानों पर भारी बरसात होने का पूर्वानुमान लगाया है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार सुबह तक पिछले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में एक-दो स्थानों पर बादल गरजने के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, वहीं बस्तर संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा 82 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दुर्ग में दर्ज किया गया।

शनिवार तक इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट 11 सितंबर (गुरुवार) को मौसम विभाग ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बेमेतरा, बलोदा-बाजार, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बालोद, धमतरी और गरियाबंद जिले में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

12 सितंबर (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने सरगुजा, रायगढ़, मुंगेली, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, बिलासपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, रायपुर और महासमुंद जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है।

13 सितंबर (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कबीरधाम, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने व मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है।

बुधवार को कहां गिरा कितना पानी बीते दिन बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा 82 मिमी वर्षा दर्ज की गई, इसके अलावा दंतेवाड़ा में 66.1, बस्तर में 47.1, सूरजपुर में 45.9, सुकमा में 40.3, गरियाबंद में 39.3, बलरामपुर-रामानुजगंज में 32.7, जांजगीर-चांपा में 27.4, रायपुर में 27.3, कोंडागांव में 24.3, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी में 22, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 20.5, नारायणपुर में 20.2, कांकेर में 19.4, बालोद में 19.1 और कोरिया में 14.2,मिमी बारिश हुई।