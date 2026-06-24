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छत्तीसगढ़ में और आगे बढ़ा मॉनसून, 17 जिलों के लिए विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; दो दिन बिजली गिरने की भी चेतावनी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
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मौसमी द्रोणिका राजस्थान से उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल तक समुद्र तल पर बनी हुई है। साथ ही मॉनसून की उत्तरी सीमा सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है।

छत्तीसगढ़ में और आगे बढ़ा मॉनसून, 17 जिलों के लिए विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; दो दिन बिजली गिरने की भी चेतावनी

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून छत्तीसगढ़ में दस्तक दे चुका है, जिसके असर से प्रदेश के कई जिलों में भारी से लेकर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून बुधवार को प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया। जिसके असर से राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि बारिश का यह दौर अगले कुछ दिन तक प्रदेश में बना रहेगा और इसके असर से गुरुवार को भी राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो दिन कुछ स्थानों पर भारी मात्रा में बिजली गिरने की आशंका जताई है।

बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो इस दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। दंतेवाड़ा तथा रायगढ़ जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई। जगदलपुर में 15 मिमी तो अंबिकापुर में 7 मिमी पानी गिरा।

सबसे ज्यादा गर्म रहा बिलासपुर

बीते दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।

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बुधवार को इन स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है।

इस दौरान राजधानी रायपुर में बुधवार को आकाश में बादल छाए रहने तथा गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री और 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

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गुरुवार को इन 17 जिलों में भारी बारिश के आसार

IMD ने गुरुवार को प्रदेश के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, गरियाबंद, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में और आगे बढ़ा मॉनसून, 17 जिलों के लिए विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश में और आगे बढ़ा मॉनसून

आज 24 जून, 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है और इसकी उत्तरी सीमा सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही मौसमी द्रोणिका राजस्थान से उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल तक समुद्र तल पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मध्य भागों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में स्थित है।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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