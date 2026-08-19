अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाता रहा दरिंदा बाप, डिलीवरी करा बच्चे को बेचा
छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। एक बाप ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार रेप किया। जब वह गर्भवती हो गई तो नकली कागजात के आधार पर उसका डिलीवरी कराया। उसके बाद नवजात को बेच दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में आरोपी पिता सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बाप ही अपनी बेटी के लिए दरिंदा बन बैठा। उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर बार-बार रेप किया और उसे गर्भवती कर दिया। बाद में पिता ने नकली कागजात का इस्तेमाल करके उसे बालिग और शादीशुदा बताकर अस्पताल में उसकी डिलीवरी करवाई। उसके बाद उसने नवजात बेटे को बाद में किसी और व्यक्ति को बेच दिया। पुलिस ने बताया कि 16 साल की इस लड़की को एक बार जबरन गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया था।
पुलिस ने बताया कि सोमवार को मामला सामने आने के बाद इस मामले में अब तक लड़की के पिता, बुआ और एक नर्स समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कथित शोषण 2023 में तब शुरू हुआ जब नाबालिग की मां अपने पति से अलग हो गई और अपनी तीनों बेटियों को उसके पास छोड़ गई। शिकायत के अनुसार, 38 साल के पिता ने 2023 में न्यू राजेंद्र नगर थाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक रिश्तेदार के घर पर तीनों बहनों में सबसे बड़ी लड़की के साथ कथित तौर पर रेप किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण करना जारी रखा, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई।
अधिकारी ने बताया कि जब लड़की ने अपनी बुआ (पिता की बहन) को प्रेग्नेंसी के बारे में बताया तो बुआ ने आरोपी को इसकी जानकारी दी। उसने लड़की के साथ मारपीट की और अपनी बहन की मदद से अबॉर्शन की गोलियां मंगवाईं। उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती ये गोलियां खिलाई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। अधिकारी के मुताबिक, वह व्यक्ति कथित तौर पर उसका शोषण करता रहा। 2025 में वह फिर से गर्भवती हो गई, जिसके बाद वह उसे वर्षा मंडल नाम की नर्स के घर ले गया।
उन्होंने बताया कि मंडल ने लड़की को अपनी जान-पहचान वाली गीता राय के घर भेज दिया, जो खुद भी एक नर्स थीं। वहां पीड़िता करीब दो महीने तक रही। अधिकारी ने बताया कि राय ने कथित तौर पर लड़की की उम्र छिपाई, उसे बालिग और शादीशुदा बताया और नकली आधार कार्ड समेत जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसे रायपुर के डंगानिया इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया।
इसके बाद लड़की ने सर्जरी के जरिए एक बेटे को जन्म दिया। अधिकारी ने बताया कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर, लड़की के पिता और दूसरे आरोपियों ने कथित तौर पर नवजात बच्चे को किसी और व्यक्ति को बेच दिया। अधिकारी ने बताया कि डिलीवरी के बाद उसे लगभग 15 दिनों तक राय के घर पर रखा गया और बाद में उसके पिता उसे घर वापस ले गए। बाद में पीड़िता सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को उसकी मां उसे थाने ले गईं, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई।
न्यू राजेंद्र नगर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में रेप, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी, चोट पहुंचाना, गर्भपात कराने या रोकने के इरादे से किए गए काम और सामान्य इरादे से जुड़े अपराध शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम जैसी सख्त धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में किशोरी के पिता और उसकी बुआ, रोहित कुमार राय (35), उनकी पत्नी योगिता राय उर्फ गीता (32), एक प्राइवेट अस्पताल के सुपरवाइजर साहेब मंडल (42), उनकी पत्नी वर्षा मंडल (34), नवजात बच्चे को कथित तौर पर खरीदने वाला व्यक्ति और एक अन्य महिला शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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