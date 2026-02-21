छत्तीसगढ़ में चाची के साथ घर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, एक के बाद एक 9 लोगों ने किया दुष्कर्म
टीमों ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से सभी नौ आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया। घटना के बाद से फरार चल रहे इन आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया गया।
छत्तीसगढ़ जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में 13 साल की लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 17 फरवरी की शाम को हुई थी, जिसका खुलासा दो दिन बाद पीड़िता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हुआ। आरोपी पीड़िता को खींचकर खेत में ले गए थे और एक के बाद एक उन्होंने उसके साथ यह वारदात की थी। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया था, जिसने सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर सभी आरोपियों को दबोच लिया।
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने शनिवार को बताया कि 17 फरवरी की शाम को पीड़ित 13 वर्षीय बालिका अपनी 35 वर्षीय चाची के साथ नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी से अपने गृह ग्राम लौट रही थी। रास्ते में एक चौक के पास पहले से मौजूद नौ युवकों ने दोनों महिलाओं को रोक लिया और उनके साथ अभद्रता एवं छेड़छाड़ शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से भयभीत होकर पीड़िता की चाची किसी तरह वहां से भाग निकलीं और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलने पर पीड़िता के परिजन तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े। परिजनों को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि, इस दौरान आरोपी पीड़ित नाबालिग बालिका को भी कुछ दूरी पर ले गए थे। परिजनों ने जब पीड़िता को खोजा तो वह घटनास्थल से कुछ दूरी पर मिली। शाम के अंधेरे और हड़बड़ी में परिवार वाले वहीं से बालिका को लेकर घर लौट आए।
दो दिन बाद 19 फरवरी को जब पीड़िता ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही, तो परिजनों ने उससे घटना के संबंध में विस्तार से पूछा। तब पीड़िता ने बताया कि छेड़छाड़ की घटना के दौरान एक आरोपी ने उसे जबरन खेत की ओर ले जाकर, मना करने के बावजूद जमीन पर पटक दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने यह भी बताया कि उक्त घटना के समय अन्य आरोपी वहीं आसपास खड़े थे और एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे थे।
इस बीच, गांव में घटना की भनक लगने पर आरोपियों ने पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने परिजनों को रुपयों का लालच देकर मामला दबाने की कोशिश की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि, परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए 20 फरवरी को नारायणपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करा दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 137(2), 87, 96, 64, 65(1), 70(1), 70(2), 127(2), 351(2) के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता को तत्काल मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मामला नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का होने के कारण पुलिस अधीक्षक ने इसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की धर-पकड़ के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया था।
टीमों ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से सभी नौ आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया। घटना के बाद से फरार चल रहे इन आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया गया।
नौ में से आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी 23 वर्षीय नीरज लकड़ा, 28 वर्षीय समीर मिंज, 40 वर्षीय तेलेस्फोर मिंज, 38 वर्षीय आनंद मिंज, 29 वर्षीय रितेश कुमार टोप्पो, 30 वर्षीय सुनीत तिर्की, 25 वर्षीय अविनाश तिर्की और 24 वर्षीय सत्या मिंज शामिल हैं। इसके अलावा एक 17 वर्षीय लड़के को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर आज (21 फरवरी) को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेषण गृह भेजा जा रहा है।
आरोपियों को दबोचने में इन पुलिसवालों ने निभाई खूब भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक राकेश कुमार यादव, सहायक उप निरीक्षक उमेश प्रभाकर, नरेश मिंज, अनिल कामरे, प्रधान आरक्षक छविकांत पैंकरा, अनानियुस टोप्पो, उमेश मिंज, दामिनी टोप्पो एवं आरक्षक जितेन्द्र गुप्ता, नंदलाल यादव, अशोक कंसारी, अमित तिर्की, विमल टोप्पो व उमेश भारद्वाज की भूमिका उल्लेखनीय रही। पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर पुलिस बेहद संवेदनशील है और ऐसे मामलों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।