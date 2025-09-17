छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बड़ा ऐलान, कहा- छोड़ देंगे हथियार; सरकार से की ये अपील

छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन ने सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से घबराकर शांति वार्ता की पेशकश की है और हथियार छोड़ने की बात कही है। संगठन ने सरकार से एक महीने का सीज-फायर और बातचीत के लिए समय मांगा है।

सरकार के एक्शन और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से घबराए छत्तीसगढ़ में सक्रिय माओवादी संगठन हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन ने शांति वार्ता की इच्छा जताते हुए हथियार छोड़ने की बात कही है। संगठन के प्रवक्ता अभय का एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए बातचीत और एक महीने का वक्त मांगा गया है। नक्सलियों ने पत्र जारी कर शांति वार्ता को आगे बढ़ाने हथियार छोड़ने की बात कही है। यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर समस्याओं को लेकर वे जन आंदोलन करते रहेंगे। नक्सलियों ने एक बार फिर शांतिवार्ता की पेशकश करते हुए एक माह के सीज-फायर का प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकार के सामने रखा है।

शांतिवार्ता की पेशकश का पर्चा जारी केंद्रीय समिति प्रवक्ता अभय ने शांतिवार्ता की पेशकश का पर्चा जारी किया है। पत्र में वार्ता के लिए ई-मेल एड्रेस भी जारी किया गया है। प्रेसनोट में लिखा है कि मार्च-2025 से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वाली के लिए गंभीर और ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। इससे पूर्व हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता कामरेड अभय द्वारा 10 मई को बयान जारी किया था, जिसमें हमारी पार्टी के नेतृत्वकारी कामरेडों ने सलाह मशविरा करने एक माह का समय मांगते हुए सरकार के सामने सीज-फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। बावजूद जनवरी-2024 से नक्सल उन्मूलन के लिए सैनिक हमलों को और तेज किए हैं।

फोर्स के एक्शन को तत्काल रोके नक्सलियों ने जारी लेटर में लिखा है कि हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनात कर हमले को अंजाम दिया गया। माड़ के मुंडेकोट के पास 21 मई को हुई भीषण हमले में पार्टी के महासचिव बसवराजू सहित केन्द्रीय समिति के स्टाफ और उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा न छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमने यह निर्णय लिया और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। नक्सलियों ने पत्र में कहा है कि अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे संगठन के सक्रिय सदस्य और जेलों में बंद माओवादियों से चर्चा करने एक माह का समय दिया जाए और जंगलों में फोर्स के एक्शन को तत्काल रोका जाए।

शांतिवार्ता में हम शिरकत करेंगे नक्सलियों ने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर शांतिवार्ता में हम शिरकत करेंगे। हमारी पार्टी के महासचिव के पहल कदमी पर शुरू हुए शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे ले जाने जाएंगे। नक्सलियों ने कहा कि बदले हुए विश्व और देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोध के मद्देनजर हमने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है। हथियारबंद संघर्ष पर अस्थायी रूप से विराम का निर्णय लिए हैं। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियां एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे।