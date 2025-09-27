छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया माओवादी कपल, सिर पर कुल 13 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर पुलिस का लगातार ऐक्शन जारी है। यहां एसआईए ने राजधानी रायपुर से एक माओवादी कपल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कपल पर कुल 13 लाख का इनाम घोषित किया गया था।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार ऐक्शन जारी है। यहां एसआईए ने राजधानी रायपुर से एक माओवादी कपल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कपल पर कुल 13 लाख का इनाम घोषित किया गया था। रायपुर से दो नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने बताया कि खूंखार माओवादी आम नागरिकों के बीच रहकर चुपचाप काम कर हे थे।

रायपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों माओवादियों की पहचान हो गई है। दोनों की पहचान रवि उर्फ रमेश और कमला कुरसम के रूप में हुई है। इन दोनों ही माओवादियों को चंगोराभट्टा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस दौरान दोनों ही माओवादियों ने रायपुर, भिलाई और दुर्ग में बार-बार घर बदला। पुलिस ने बताया कि दोनों माओवादी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि जग्गू पर कुल 8 रुपए का जबकि कमला पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से चौंकान वाले सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों के किराए के कमरे से 1 ग्राम का सोने का बिस्किट भी बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 1.14 लाख रुपए, एंड्रॉयड फोन और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।पुलिस ने बताया कि उनका फोन लेकर उनकी कॉल रिकॉर्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि दोनों ही अपने नक्सल कमांड को खाने की चीजें, दवाईयां और बाकी जरूरत का सामान मुहैय्या करवाते थे।