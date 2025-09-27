maoist couple awardee 13 lakh arrested in raipur chhattisgarh छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया माओवादी कपल, सिर पर कुल 13 लाख का था इनाम, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़maoist couple awardee 13 lakh arrested in raipur chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया माओवादी कपल, सिर पर कुल 13 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर पुलिस का लगातार ऐक्शन जारी है। यहां एसआईए ने राजधानी रायपुर से एक माओवादी कपल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कपल पर कुल 13 लाख का इनाम घोषित किया गया था।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरSat, 27 Sep 2025 02:38 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया माओवादी कपल, सिर पर कुल 13 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार ऐक्शन जारी है। यहां एसआईए ने राजधानी रायपुर से एक माओवादी कपल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कपल पर कुल 13 लाख का इनाम घोषित किया गया था। रायपुर से दो नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने बताया कि खूंखार माओवादी आम नागरिकों के बीच रहकर चुपचाप काम कर हे थे।

रायपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों माओवादियों की पहचान हो गई है। दोनों की पहचान रवि उर्फ रमेश और कमला कुरसम के रूप में हुई है। इन दोनों ही माओवादियों को चंगोराभट्टा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस दौरान दोनों ही माओवादियों ने रायपुर, भिलाई और दुर्ग में बार-बार घर बदला। पुलिस ने बताया कि दोनों माओवादी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि जग्गू पर कुल 8 रुपए का जबकि कमला पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से चौंकान वाले सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों के किराए के कमरे से 1 ग्राम का सोने का बिस्किट भी बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 1.14 लाख रुपए, एंड्रॉयड फोन और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।पुलिस ने बताया कि उनका फोन लेकर उनकी कॉल रिकॉर्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि दोनों ही अपने नक्सल कमांड को खाने की चीजें, दवाईयां और बाकी जरूरत का सामान मुहैय्या करवाते थे।

पुलिस ने बताय कि जग्गू कुरसम ने 11 साल की उम्र में ही अपने नक्सली जीवन की शुरुआत कर दी थी। इस दौरान दोनों ने बीजापुर के जंगलों में जवानों से लड़ाई लड़ी। बाद में जग्गू डिवीजनल कमेटी मेंबर बना और उसकी पत्नी 2014 में नक्सलियों के साथ शामिल हुई। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों ने पत्नी कमला को एरिया कमेंटी मेंबर बनाया था। दोनों की मुलाकात भी जंगलों में ही हुई थी। इस दौरान दोनों में प्यार हुआ और शादी भी कर लिए।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।