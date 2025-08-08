Maoist commander with Rs 8 lakh bounty N Naxal with 3 lakh bounty nabbed in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में 11 लाख रुपए के दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या मिला उनके पास, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Maoist commander with Rs 8 lakh bounty N Naxal with 3 lakh bounty nabbed in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में 11 लाख रुपए के दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या मिला उनके पास

सुरक्षाबलों को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर ऑपरेशन चलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ ग्रामीण की हत्या, पुलिस दल पर हमला समेत कई अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।

Sourabh Jain भाषा, रायपुर, छत्तीसगढ़Fri, 8 Aug 2025 12:29 AM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में 11 लाख रुपए के दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या मिला उनके पास

छत्तीसगढ़ के दो जिलों में सुरक्षाबलों ने दो इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षाबलों ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में मुठभेड़ के बाद आठ लाख रुपए के इनामी नक्सली को तथा बीजापुर में घेराबंदी कर तीन लाख रुपए के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुर्सेकला और कुर्सेखुर्द के जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर बुधवार को सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बल में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान शामिल थे।

उन्होंने बताया कि बुधवार शाम लगभग चार बजे सुरक्षाबलों के जवान जैसे ही खुर्सेखुर्द गांव की ओर बढ़े तभी नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली आंधी-मोहला संयुक्त एरिया कमेटी का कमांडर श्रीकांत पुनेम उर्फ सुकनाम है तथा उसके सर पर आठ लाख रुपए का इनाम घोषित था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार नक्सली से 9 एमएम की एक पिस्तौल, 11,080 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में सुरक्षाबलों ने राज्य के बीजापुर जिले के पेददापाल और हिरमागुण्डा गांव के मध्य के जंगल से तीन लाख रुपए के इनामी नक्सली जनमिलिशिया कमांडर शंकर कुरसम (36) को गिरफ्तार किया। सुरक्षाबलों को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर ऑपरेशन चलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ ग्रामीण की हत्या, पुलिस दल पर हमला समेत कई अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।