छत्तीसगढ़ में 11 लाख रुपए के दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या मिला उनके पास

सुरक्षाबलों को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर ऑपरेशन चलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ ग्रामीण की हत्या, पुलिस दल पर हमला समेत कई अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ के दो जिलों में सुरक्षाबलों ने दो इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षाबलों ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में मुठभेड़ के बाद आठ लाख रुपए के इनामी नक्सली को तथा बीजापुर में घेराबंदी कर तीन लाख रुपए के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुर्सेकला और कुर्सेखुर्द के जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर बुधवार को सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बल में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान शामिल थे।

उन्होंने बताया कि बुधवार शाम लगभग चार बजे सुरक्षाबलों के जवान जैसे ही खुर्सेखुर्द गांव की ओर बढ़े तभी नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली आंधी-मोहला संयुक्त एरिया कमेटी का कमांडर श्रीकांत पुनेम उर्फ सुकनाम है तथा उसके सर पर आठ लाख रुपए का इनाम घोषित था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार नक्सली से 9 एमएम की एक पिस्तौल, 11,080 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया है।