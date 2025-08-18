Maoist camp busted in Gariaband of Chhattisgarh; arms, ammunition and cash seized छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में माओवादी कैंप ध्वस्त; हथियार, गोला-बारूद और कैश जब्त, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में माओवादी कैंप ध्वस्त; हथियार, गोला-बारूद और कैश जब्त

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी कार्रवाई के दौरान एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में गरियाबंद के घने पहाड़ी इलाके में एक माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया। तलाशी के दौरान यहां से हथियार, गोला-बारूद, नकदी और अन्य सामग्री बरामद की गई है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरMon, 18 Aug 2025 12:06 PM
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी कार्रवाई के दौरान एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में गरियाबंद जिले के घने पहाड़ी इलाके में एक माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया। तलाशी के दौरान यहां से हथियार, गोला-बारूद, नकदी और अन्य सामग्री बरामद की गई है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गरियाबंद पुलिस, धमतरी पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो की एक जॉइंट टीम ने मानेपुर थाना क्षेत्र के बड़े गोबरा गांव के पास के जंगलों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा बल इस इलाके में नियमित गश्त पर थे, तभी उनकी नजर एक माओवादी कैंप पर पड़ी, जिसके बाद हथियारबंद नक्सलियों ने आगे बढ़ रहे सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद माओवादी हथियारों और अन्य सामानों का एक बड़ा जखीरा जंगल में ही छोड़कर भाग गए।

अमरेश मिश्रा आईजी रायपुर रेंज ने बताया, "सुरक्षाकर्मियों ने चार देशी राइफलें, चार पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड, एक बेल्ट-फेड मशीन गन, 5.56 मिमी और 7.62 मिमी कैलिबर के 17 जिंदा कारतूस, दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), 50 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक इंसास मैगजीन सहित अन्य गोला-बारूद बरामद किया है।"

आईजी मिश्रा ने बताया 16.5 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप, रेडियो सेट, माओवादी ड्रेस, सोलर उपकरण और बड़ी मात्रा में साहित्य और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है।

पुलिस ने बताया कि माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है और मानेपुर इलाके में आगे का सर्च ऑपरेशन जारी है।

