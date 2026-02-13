छत्तीसगढ़ में 2 कारों की भिड़ंत, दो की मौत; पांच घायल
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हादसा कटघोरा-अंबिकापुर हाईवे पर झरना मोड़ के पास, बांंगो थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार, दो तेज रफ्तार कारों के आमने-सामने टकराने से यह दुर्घटना हुई।
मृतकों की पहचान धनपत यादव (42) और इंद्रजीत गोंड (43) के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल हुए पांच लोगों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से 112 इमरजेंसी सेवा के जरिए पोड़ी-उप्रोड़ा स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को बेहतर इलाज के लिए कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।
पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि, कारों में लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे कुछ सवारों की जान बच गई। दोनों वाहनों में सवार लोग जिले के सरमा कोरबी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हाईवे पर बढ़ती रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है, जिससे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।
