छत्तीसगढ़ में 2 कारों की भिड़ंत, दो की मौत; पांच घायल

Feb 13, 2026 02:42 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, कोरबा
हादसा कटघोरा-अंबिकापुर हाईवे पर झरना मोड़ के पास, बांंगो थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार, दो तेज रफ्तार कारों के आमने-सामने टकराने से यह दुर्घटना हुई।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हादसा कटघोरा-अंबिकापुर हाईवे पर झरना मोड़ के पास, बांंगो थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार, दो तेज रफ्तार कारों के आमने-सामने टकराने से यह दुर्घटना हुई।

मृतकों की पहचान धनपत यादव (42) और इंद्रजीत गोंड (43) के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल हुए पांच लोगों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से 112 इमरजेंसी सेवा के जरिए पोड़ी-उप्रोड़ा स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को बेहतर इलाज के लिए कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि, कारों में लगे एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे कुछ सवारों की जान बच गई। दोनों वाहनों में सवार लोग जिले के सरमा कोरबी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हाईवे पर बढ़ती रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है, जिससे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है।

Chhattisgarh News

