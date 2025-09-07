छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन भीड़ में घुसी बेकाबू कार; बच्चे की मौत, कई घायल

छत्तीसगढ़ के सीतापुर जिले के आमाटोली क्षेत्र में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ के सीतापुर जिले के आमाटोली क्षेत्र में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ में अचानक एक बेकाबू कार घुस गई जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हादसे में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बच्चे की उम्र आठ साल बताई जा रही है।

इस हादसे में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कार का मालिक अभी तक फरार बताया जा रहा है। हादसे ने विसर्जन के उत्सव को मातम में बदल दिया।

वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली में रविवार को पाली-चैतुरगढ़ मेन मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों में 3 युवक सवार थे। दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई।