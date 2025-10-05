छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा; SUV-ट्रक की टक्कर में बंगाल के 5 लोगों की मौत, कई घायल

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक एसयूवी और ट्रक की टक्कर में 3 महिलाओं और एक नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रविवार को एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) और ट्रक की टक्कर में तीन महिलाओं व एक नाबालिग लड़की समेत पांच लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में पांच अन्य घायल भी हुए हैं। ये लोग मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एक एसयूवी-बोलेरो और ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन महिलाओं और एक नाबालिग लड़की समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ये लोग पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घूमने के बाद कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए बिलासपुर जा रहे थे।

यह घटना चिल्फी थाना क्षेत्र के अकालघरिया गांव के पास शाम करीब साढ़े चार बजे हुई। बोलेरो में ड्राइवर समेत कुल 10 लोग सवार थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों में दो लड़कियों को कवर्धा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य घायल व्यक्ति को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।