पहले बेरहमी से पीटा, फिर प्राइवेट पार्ट में आरी का ब्लेड डालकर मार डाला; पति ने क्रूरता की हदें पार की
छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के प्राइवेट पार्ट में आरी की डालकर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय उसकी बेटी भी घर पर मौजूद थी।
छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के प्राइवेट पार्ट में आरी की डालकर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय उसकी बेटी भी घर पर मौजूद थी।
पुलिस ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 23 साल की गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में आरी का ब्लेड डालकर उसे मार डाला। उन्होंने बताया कि यह घटना 14 मई को मणिपुर पुलिस थाना क्षेत्र के भित्तिकला गांव में हुई।
4 साल की बेटी भी घर पर थी
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रदीप अगरिया को रविवार को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अगरिया और हीराबाई की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। आरोपी अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। 14 मई को उसने हीराबाई को बुरी तरह पीटा और उसके गुप्तांग में आरी का ब्लेड डाल दिया। यह सब तब हुआ जब इस जोड़े की चार साल की बेटी घर पर ही थी।
डॉक्टरों को दुर्घटना बताया
अधिकारी ने बताया कि दर्द के कारण बेहोश हो जाने पर उसने हीराबाई को एक मोटरसाइकिल पर बांधा और उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया। वहां उसने डॉक्टरों से कहा कि उसे सड़क दुर्घटना में चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह पता चलते ही कि हीराबाई की मौत हो गई है, अगरिया वहां से भाग गया।
शरीर पर 17 गंभीर चोटें थीं
अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए किसी परिजन के मौजूद न होने के कारण शव को मुर्दाघर में रखवा दिया गया। अगली सुबह जब उसके रिश्तेदार पहुंचे तब शव का पोस्टमॉर्टम किया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
प्राइवेट पार्ट से 10 इंच लंबी लोहे की ब्लेड निकली
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में ऑटोप्सी सर्जन डॉ. संतु बाग ने बताया कि पीड़िता तीन महीने की गर्भवती थी और उसके शरीर पर बाहर से करीब 17 गंभीर चोटें थीं। बाग ने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट से लगभग 10 इंच लंबी लोहे की ब्लेड बरामद की गई है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।