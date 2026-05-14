छत्तीसगढ़ में खतरनाक हत्याकांड, शख्स ने बुजुर्ग मां-बाप और भतीजे-भतीजी को मौत के घाट उतारा; पहले ले चुका सगे भाई की जान
मृतकों की पहचान मेदनी प्रसाद कश्यप (70), उनकी पत्नी कांति बाई (65), और उनके पोते-पोतियों पीतांबर कश्यप (17) तथा मोगरा (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मृतक दंपति के बेटे सोनसाय और उसके बेटे डाकेश्वर को हिरासत में लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग माता-पिता और दो भतीजे-भतीजी की हत्या कर दी। खास बात यह है कि इसी शख्स ने 15 साल पहले अपने दो सगे भाइयों में से एक को मौत के घाट उतारा था, वहीं इनके तीसरे भाई ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। अब उसी शख्स ने अपने दोनों भाइयों के बच्चों के साथ ही अपने मां-बाप की भी हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बाप-बेटे ने परिवार की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया है।
वारदात की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह खतरनाक हत्याकांड जिले के शिवरीनारायण पुलिस थाना क्षेत्र के भंवतरा गांव में सामने आया, जहां गांव के एक निर्माणाधीन मकान के भीतर से पुलिस ने चार शव बरामद किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह जब मजदूर काम के लिए वहां पहुंचे तब उन्होंने शवों को देखा और अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी।
आरोपी बाप-बेटे को पुलिस ने दबोचा
मृतकों की पहचान मेदनी प्रसाद कश्यप (70), उनकी पत्नी कांति बाई (65), और उनके पोते-पोतियों पीतांबर कश्यप (17) तथा मोगरा (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में उसने मृतक दंपति के बेटे सोनसाय और उसके बेटे डाकेश्वर को हिरासत में लिया है।
मृतक के तीन बेटों में से दो की मौत हो चुकी
आरोपियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक बुजुर्ग मेदनी प्रसाद के तीन बेटे थे, जिनमें सोनसाय भी शामिल है। अधिकारी के अनुसार सोनसाय ने पहले अपने एक भाई की हत्या कर दी थी और उस मामले में उसने 15 साल की जेल की सजा काटी थी, जबकि दूसरे बेटे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
दोनों मृतक भाइयों की एक-एक संतान की भी जान ली
अधिकारी ने बताया कि सोनसाय ने अपने बेटे डाकेश्वर उर्फ गोलू के साथ मिलकर इस वारदात को तब अंजाम दिया जब उसके बुजुर्ग माता-पिता और दोनों मृत भाइयों के बच्चे अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहे थे। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी मारकर चारों की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पीतांबर कश्यप अपने दिवंगत पिता का इकलौता बेटा था, जबकि मोगरा अपने पिता की इकलौती बेटी थी।
पिता की संपत्ति पर एकाधिकार चाहता था मुख्य आरोपी
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह जब मजदूर वहां काम करने पहुंचे तो उन्होने चारपाई पर शव पड़े देखे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल वह पिता की दौलत पर एकाधिकार चाहता था और इसी लालच में कर उसने अन्य दावेदारों को रास्ते से हटाने के लिए यह अपराध किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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