Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Man killed in IED blast in Chhattisgarh's Bijapur
गलती से बम पर रखा पैर…, बीजापुर में IED धमाके में 20 साल के युवक की मौत

गलती से बम पर रखा पैर…, बीजापुर में IED धमाके में 20 साल के युवक की मौत

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED बम की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना रविवार को उस वक्त हुई, जब युवक जंगल की ओर गया था। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

Jan 19, 2026 02:43 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, बीजापुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED बम की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना रविवार को उस वक्त हुई, जब युवक जंगल की ओर गया था। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गलती से बम पर रखा पैर

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान आयता कुहरामी के रूप में हुई है, जो उसूर थाना क्षेत्र के कस्तूरीपाड़ गांव का निवासी था। आयता किसी काम से गांव के पास स्थित जंगल में गया हुआ था। इसी दौरान अनजाने में उसका पैर जमीन में दबे प्रेशर IED पर पड़ गया, जिससे जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट में युवक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं।

अस्पताल में तोड़ दिया दम

धमाके के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आयता ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी गई।

विस्फोट से कई निर्दोषों की हुई मौत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगलों और कच्चे रास्तों पर IED लगाते हैं। हालांकि, इन विस्फोटकों की चपेट में कई बार निर्दोष ग्रामीण भी आ जाते हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और भी विस्फोटक तो नहीं लगाए गए हैं।

पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगलों और दूरदराज के इलाकों में जाते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें। किसी भी संदिग्ध वस्तु, गतिविधि या सामग्री की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को दें।

बीजापुर नक्सली हिंसा का केंद्र

गौरतलब है कि बस्तर संभाग, जिसमें बीजापुर समेत सात जिले शामिल हैं, नक्सली हिंसा से लंबे समय से प्रभावित रहा है। पुलिस के अनुसार, पिछले साल बस्तर क्षेत्र में प्रेशर IED धमाकों समेत नक्सली हिंसा की घटनाओं में कुल 46 लोगों की जान गई थी। इससे पहले 5 जनवरी को भी बीजापुर जिले में प्रेशर IED विस्फोट में एक 15 वर्षीय किशोर घायल हुआ था।

खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर प्रतीकात्मक है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।