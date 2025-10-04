शिवलिंग के अपमान पर भड़के लोग, आरोपी के घर पर पथराव; दुकान में आग लगाने की कोशिश

छत्तीसगढ़ में एक मंदिर में शिवलिंग का अपमान करने का मामला सामने आया है। इससे गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर पथराव किया और उसकी दुकान में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के एक मंदिर में शिवलिंग का अपमान करने के आरोप में 26 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार बताया कि शुक्रवार रात सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर स्थित एक दुर्गा मंदिर में यह घटना हुई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर पथराव किया और उसकी दुकान में आग लगाने का प्रयास किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य करना), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से लोगों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना या अपमान करने का प्रयास करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर पर पथराव किया और उसकी दुकान में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साई भीड़ को शांत किया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।