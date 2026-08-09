HC के चीफ जस्टिस के फोटो संग श्मशान में तंत्र-मंत्र और जमानत वाला जुगाड़; छत्तीसगढ़ में हैरान करने वाली घटना
छत्तीसगढ़ में रिश्तेदार की जमानत के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो संग श्मशान घाट पर तंत्र-मंत्र करते पकड़ा व्यक्ति गया है। आरोपी के साथ तीन और लोग थे जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार की जल्द जमानत कराने के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोटो श्मशान में सामने रख तंत्र-मंत्र करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है तथा तीन अन्य लोग फरार हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव के श्मशान घाट में शुक्रवार आधी रात को चार लोगों को तंत्र-मंत्र करते देखा गया था।
ग्रामीणों को श्मशान में संदिग्ध गतिविधियां पर हुआ था शक
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने देर रात जब गांव के श्मशान घाट में संदिग्ध गतिविधियां होते देखीं तब उन्हें कुछ संदेह हुआ। ग्रामीण जब इकट्ठे होकर मौके पर पहुंचे तब चारों वहां से भागने लगे, जिनमें से एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया।इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस को श्मशान से मछली-नींबू और सिंदूर जज का फोटो मिला
बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से पूजा सामग्री, मछली, नींबू, सिंदूर व चीफ जस्टिस तथा दो अन्य के फोटो बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक ऋषिकेश कुमार से शुरुआती पूछताछ में यह जानकारी मिली कि उसका रिश्तेदार प्रियांशु बोले तथा कुछ अन्य युवक चाकूबाजी के आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं, जिनमें से एक की जमानत हो चुकी है और अन्य आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई हुई है।
पकड़े गए युवक ने बताया कि सोशल मीडिया में किसी कथित तांत्रिक ने श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया करने पर जमानत मिलने की बात कही थी, इसलिए वे यहां आकर पूजा-पाठ कर रहे थे।
एसएसपी ने बताया कि पुलिस फरार तीन अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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