Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

HC के चीफ जस्टिस के फोटो संग श्मशान में तंत्र-मंत्र और जमानत वाला जुगाड़; छत्तीसगढ़ में हैरान करने वाली घटना

By Praveen Sharma
बिलासपुर, पीटीआई
Follow us on Google News
share

छत्तीसगढ़ में रिश्तेदार की जमानत के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो संग श्मशान घाट पर तंत्र-मंत्र करते पकड़ा व्यक्ति गया है। आरोपी के साथ तीन और लोग थे जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। 

tantrik ritual at cremation ground
श्मशान घाट पर तांत्रिक क्रिया। एआई निर्मित प्रतीकात्म तस्वीर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार की जल्द जमानत कराने के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोटो श्मशान में सामने रख तंत्र-मंत्र करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है तथा तीन अन्य लोग फरार हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव के श्मशान घाट में शुक्रवार आधी रात को चार लोगों को तंत्र-मंत्र करते देखा गया था।

ये भी पढ़ें:‘पेनिट्रेशन के बिना इजैक्युलेशन करना रेप नहीं’; HC की टिप्पणी, घटा दी सजा
ये भी पढ़ें:पेपर लीक करवाना हत्या से भी जघन्य अपराध, HC से पूर्व IAS को जमानत नहीं

ग्रामीणों को श्मशान में संदिग्ध गतिविधियां पर हुआ था शक

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने देर रात जब गांव के श्मशान घाट में संदिग्ध गतिविधियां होते देखीं तब उन्हें कुछ संदेह हुआ। ग्रामीण जब इकट्ठे होकर मौके पर पहुंचे तब चारों वहां से भागने लगे, जिनमें से एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया।इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस को श्मशान से मछली-नींबू और सिंदूर जज का फोटो मिला

बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से पूजा सामग्री, मछली, नींबू, सिंदूर व चीफ जस्टिस तथा दो अन्य के फोटो बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक ऋषिकेश कुमार से शुरुआती पूछताछ में यह जानकारी मिली कि उसका रिश्तेदार प्रियांशु बोले तथा कुछ अन्य युवक चाकूबाजी के आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं, जिनमें से एक की जमानत हो चुकी है और अन्य आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई हुई है।

ये भी पढ़ें:केवल प्रताड़ना सुसाइड साबित करने के लिए काफी नहीं; छात्रा सुसाइड केस में एमपी HC

पकड़े गए युवक ने बताया कि सोशल मीडिया में किसी कथित तांत्रिक ने श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया करने पर जमानत मिलने की बात कही थी, इसलिए वे यहां आकर पूजा-पाठ कर रहे थे।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस फरार तीन अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।