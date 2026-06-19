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पत्नी को बुरी तरह पीटा, सिर मुंडवाकर पिलाया पेशाब; छत्तीसगढ़ में हैवान पति गिरफ्तार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोरिया
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छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक गांव में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को बुरी तरह पीटा और फिर उसके सिर मुंडवाकर पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी को बुरी तरह पीटा, सिर मुंडवाकर पिलाया पेशाब; छत्तीसगढ़ में हैवान पति गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पहले पत्नी को बुरी तरह पीटा और फिर उसका सिर मुंडवा दिया। इतने से भी जब हैवान का मन नहीं भरा तो उसने पत्नी को अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

क्या था पूरा मामला

मामला कोरिया जिले के पटना पुलिस थाने का है। यहां के पांडोपारा गंव में बीते 14 जून को पति ने पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की। मारपीट करने के बाद आरोपी ने पत्नी का सिर मुंडवा दिया और अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर ऐक्शन लिया और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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कई धाराओं में केस दर्ज

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पति पर बीएनएस की धारा 85, जिसमें अपने रिश्तेदार के साथ क्रूरत करने, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाने, 296 अश्लील हरकत करने और 351 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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इस मामले की जानकारी देते हुए कोरिया की प्रभारी एसपी सुरेशा चौबे ने बताया कि पांडोपारा गांव में 35 साल की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति जितेंद्र घसिया ने नशे की हालत में पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसका सिर मुंडवा दिया। एसपी चौबे ने बताया कि पीड़िता ने शुरू में घटना की पूरी जानकारी नहीं दी थी। गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना साफ हुई। इसके बाद मामले में बीएनएस की धारा 123 भी जोड़ी गई।

15 साल पहले की थी लव मैरिज

इस घटना की जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि 15 साल पहले उसकी शादी जितेंद्र से हुई थी। अब दोनों के चार बच्चे हैं और सब साथ में ही रहते हैं। महिला ने बताया कि पति घसिया को उसके चरित्र पर शक था, इसलिए एक साल पहले ही उसे छोड़ दिया था। अब महिला किसी दूसरे के साथ रह रही है।

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इस मामले पर बात करते हुए महिला ने बताया कि आरोपी 14 जून को उसके घर आया और उस पर हमला कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसने मेरे हाथ-पैर बांध दिए, मेरे साथ मारपीट की और गालियां दीं। उसने पहले कैंची से मेरे बाल काटे और फिर ब्लेड से मेरा सिर मुंडवा दिया। उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में पेशाब डाला और मुझ पर एक बच्चे का पेशाब भी डाला। उसने मुझे ज़िंदा जलाने की धमकी दी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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