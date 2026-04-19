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छत्तीसगढ़ में युवक ने किया 'बादाम प्रोटेस्ट', जो काम सालभर से नहीं हो रहा था वो चंद घंटों में हो गया

Apr 19, 2026 12:36 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
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युवक का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तुरंत वायरल हो गया। वहीं उसके द्वारा किए गए इस हिम्मत भरे काम का असर भी हो गया और जो फाइल सालभर से अधिकारियों को नहीं मिल रही थी। वह कुछ ही घंटों बाद मिल भी गई।

छत्तीसगढ़ में युवक ने किया 'बादाम प्रोटेस्ट', जो काम सालभर से नहीं हो रहा था वो चंद घंटों में हो गया

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक युवक का किया 'बादाम प्रोटेस्ट' इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस युवक ने स्थानीय हाऊसिंग बोर्ड से सालभर पहले एक फ्लैट खरीदा था, और इसके बाद उसका नामांतरण कराने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा करते हुए आवेदन किया था। लेकिन इसके बाद विभाग के अधिकारी यह कहते हुए उससे दफ्तर के चक्कर कटवाने लगे कि उसकी फाइल कहीं गुम हो गई है, जैसे ही फाइल मिलेगी उसका काम हो गया। ऐसा सुनते-सुनते पूरा एक साल गुजर गया और आखिरकार युवक के सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद उसने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया कि जो काम सालभर में नहीं हो सका था, वो काम चंद घंटों बाद हो गया।

पीड़ित शख्स का नाम तरुण साहू है, और उसने शहर के तिफरा इलाके में स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में नामांतरण के पेपर्स जमा किए थे। ऐसे में जब अधिकारियों ने लगातार एक साल तक उससे कार्यालय के चक्कर लगवाए तो वह युवक हाल ही में हाऊसिंग बोर्ड की उप संपदा अधिकारी के पास पहुंचकर उन्हें आधा किलोग्राम बादाम गिफ्ट कर आया। साथ ही उसने अधिकारी को बादाम खाकर अपनी याददाश्त बढ़ाने की नसीहत भी दी, ताकि उसकी गुम हो चुकी फाइल को अधिकारी अच्छे से खोज सके। इस दौरान युवक ने सेल्फी स्टीक से बादाम देते हुए अपना वीडियो भी बना लिया और फिर उसे खुद ही वायरल भी कर दिया।

युवक के टेबल पर बादाम फेंकने का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में युवक सरकारी दफ्तर पहुंचकर वहां मौजूद एक महिला अधिकारी की टेबल पर बादाम फेंकता है और कहता है, 'मैडम मैं आपके लिए बादाम लेकर आया हूं, आपको इसको खाना है, और जब आपको याद आ जाए कि मेरी फाइल कहां रखी है, तो आप मुझे बता देना। एक साल से आप जो मुझे ये कहकर घूमा रही हो, कि आपकी फाइल पता नहीं कहां रखी है, कहां रखी है। अब मिल जाए तो आप बता देना।'

युवक कहता है- बादाम खाने से याद्दाश्त तेज होती है

इतना सब होने के बाद वहां मौजूद मैडम अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगती हैं, तो युवक कहना है 'आप बनाइए कोई दिक्कत नहीं है।' आगे वो कहता है, 'आप बादाम खाइए अब, और इसे खाने के बाद फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने मेरी फाइल कहां रखी है। मेरी वही फाइल जो आप गुमाकर बैठी हो, और जो आपको मिल नहीं रही है, और जिसकी वजह से एक साल से आप मुझे परेशान करके रखी हो। आप इस बादाम को खाइए, क्योंकि अगर आप इसको खा लेंगी तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि बादाम को खाने से याद्दाश्त तेज होती है, जब याद आ जाएगा तो मुझे बता देना फोन करके, ठीक है।'

रंग लाया युवक का विरोध, मिल गई गुम हुई फाइल

युवक का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तुरंत वायरल हो गया। वहीं उसके द्वारा किए गए इस हिम्मत भरे काम का असर भी हो गया और जो फाइल सालभर से अधिकारियों को नहीं मिल रही थी। वह कुछ ही घंटों बाद मिल भी गई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि युवक की फाइल ढूंढने के लिए शनिवार को छुट्टी के दिन भी गृह निर्माण मंडल का कार्यालय खोला गया और विभागीय अमले ने एड़ी-चोटी का जोर लगाकर युवक की लापता फाइल को ढूंढा और आखिरकार खोज भी निकाला।

महिला अधिकारी ने पुलिस से की शिकायत

प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के उस वीडियो ने विभाग में ऐसा बवाल मचाया कि खुद विभागीय उपआयुक्त को फाइल खोजने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। आखिरकार उन्होंने फाइल ढूंढ भी निकाली। हालांकि युवक ने जिस महिला अधिकारी को जाकर बादाम दी थी। उन्होंने भी युवक के खिलाफ ऐक्शन लेते हुए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला अधिकारी का कहना है कि युवक की इस असंवैधानिक और गैर-जरूरी हरकत की वजह से उनकी निजता का हनन हुआ है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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