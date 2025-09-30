major administrative reshuffle in Chhattisgarh, 14 IAS officers transferred छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नए मुख्य सचिव के आते ही 14 IAS अधिकारियों के तबादले, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नए मुख्य सचिव के आते ही 14 IAS अधिकारियों के तबादले

राजनांदगांव कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद उनके स्थान पर जितेंद्र यादव को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। नए मुख्य सचिव की ज्वाइनिंग के बाद यह प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आने वाले दिनों में कुछ और IAS अफसरों के तबादले होने की चर्चा है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Tue, 30 Sep 2025 08:00 PM
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 IAS अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। यह आदेश नए मुख्य सचिव विकासशील के ज्वाइन करने के तुरंत बाद जारी हुआ है। विकासशील राज्य के 13वें मुख्य सचिव बने हैं। थोक में हुए IAS अफसरों के तबादले की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। इस सूची में वरिष्ठ अधिकारियों रेणु पिल्लई और सुब्रत साहू समेत कुल 14 अफसरों के नाम शामिल हैं।

रेणु पिल्लई और सुब्रत साहू की पोस्टिंग

सूची के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी रेणु पिल्लई को अब माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत साहू को प्रशासन अकादमी में पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें राजस्व मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ये दोनों अफसर नए मुख्य सचिव विकासशील से वरिष्ठ हैं। नए मुख्य सचिव विकासशील 1994 बैच के अफसर हैं, जबकि रेणु जी पिल्लई 1991 और सुब्रत साहू 1992 बैच के IAS हैं। यही वजह है कि उन्हें मंत्रालय के बाहर पोस्टिंग दी गई है। फरिया आलम सिद्दीकी के पास स्कूल शिक्षा के संयुक्त सचिव के साथ ही अब डायरेक्टर फूड का दायित्व भी रहेगा। कार्तिकेय गोयल के डेपुटेशन पर जाने के बाद से यह पद खाली था। कुलदीप शर्मा को वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

रोहित यादव जनसंपर्क के सचिव

मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव पी. दयानंद की जगह रोहित यादव जनसंपर्क विभाग के सचिव बनाए गए हैं, यह उनका अतिरिक्त प्रभार रहेगा। बाकी इससे पहले से उनके पास मौजूद विभाग यथावत रहेंगे। मुकेश बंसल को सचिव विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं जनसंपर्क आयुक्त डॉ. रवि मित्तल को डायरेक्टर विमानन बनाया गया है। फेरबदल की सूची में कलेक्टर स्तर पर भी बदलाव किया गया है। राजनांदगांव कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद उनके स्थान पर जितेंद्र यादव को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। बता दें कि नए मुख्य सचिव विकासशील के ज्वाइनिंग के बाद प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आने वाले दिनों में कुछ और IAS अफसरों के तबादले की चर्चा है।

इन IAS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

- IAS रेणु जी. पिल्लई, (1991 बैच)

- IAS सुब्रत साहू, (1992 बैच)

- IAS सोनमणि बोरा (1997 बैच)

- IAS डॉ रोहित यादव (2002 बैच) सचिव, जनसंपर्क विभाग

- अविनाश चम्पावत (2003 बैच),

- मुकेश कुमार बंसल (2005 बैच)

- अंकित आनंद (2026 बैच)

- भुवनेश यादव 2006 बैच)

- कुलदीप शर्मा (2014 बैच)

- रवि मित्तल (2016 बैच)

- डॉ. फरिहा आलम (2016 बैच)

- जितेन्द्र यादव (2019 बैच) कलेक्टर, जिला राजनांदगांव

- लोकेश कुमार (2019 बैच) CEO, जिला पंचायत, रायगढ़

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

Chhattisgarh News

