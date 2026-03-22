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छत्तीसगढ़ में टूटा रोपवे का केबल, ट्रॉली गिरने से महिला की मौत; 7 घायल

Mar 22, 2026 01:18 pm ISTMohammad Azam पीटीआई, महासमुंद
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छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक मंदिर के पास रोपवे ट्रॉली हादसे में एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में टूटा रोपवे का केबल, ट्रॉली गिरने से महिला की मौत; 7 घायल

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक मंदिर के पास रोपवे ट्रॉली हादसे में एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

केबल टूटने के बाद गिरी ट्रॉली

जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब ट्रॉली मंदिर से नीचे आ रही थी। इसी दौरान अचानक केबल टूट गया और ट्रॉली नीचे गिर गई। हादसे के समय ट्रॉली में कुल आठ लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में आयुषी सतकर (28), निवासी रायपुर की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी सात घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

दर्शन करने मंदिर आए थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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