महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई; सह-प्रमोटर रवि उप्पल UAE में अरेस्ट
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के सह-प्रवर्तक रवि उप्पल को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जांच एजेंसियां रवि उप्पल के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुट गई हैं।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में एक और बड़ी घटना सामने आई है। महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह-प्रवर्तक रवि उप्पल को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भारत उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। यह गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए 'इंटरपोल रेड नोटिस' के आधार पर की गई है। उप्पल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर का रहने वाला है।
जारी किया गया था इंटरपोल नोटिस
अधिकारियों ने बताया कि दुबई के अधिकारियों ने 46 वर्षीय रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया है। रवि उप्पल के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों ने इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था। अब 46 वर्षीय रवि उप्पल को गिरफ्तार किए जाने के बाद भारतीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी रवि उप्पल को भारत लाने के लिए संबंधित प्रक्रिया में जुट गई हैं।
हाल ही में सौरभ चंद्राकर लाया गया है वापस
यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पहली नवंबर को सीबीआई की एक टीम महादेव ऐप के कथित प्रोमोटर और रवि उप्पल के मित्र सौरभ चंद्राकर को ओमान से वापस ले आई। ओमान की एक अदालत ने सौरभ चंद्राकर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भारत में प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी थी। इस मामले की जांच ईडी कर रहा है।
8 दिन के लिए CBI हिरासत में भेजा गया सौरभ चंद्राकर
इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 6 हजार करोड़ रुपये के 'महादेव सट्टा ऐप' मामले के मुख्य आरोपी सौरव चंद्राकर को 8 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने सौरभ चंद्राकर की 10 दिन की हिरासत की मांगी थी। सोमवार को सौरभ चंद्राकर को 2 दिन के लिए सीबीआई की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया था। सौरभ चंद्राकर को मंगलवार शाम को विमान से रायपुर लाया गया था।
चंद्राकर को दिल्ली ले जाने को मंजूरी
बचाव पक्ष के वकील तुषार गिरी ने बताया कि अदालत ने आरोपी को 8 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया है। अदालत ने सीबीआई को पूछताछ के लिए चंद्राकर को दिल्ली ले जाने की भी अनुमति दे दी है। सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचनाओं के बाद सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के 'राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा' से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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